Японія розглядає можливість нового надзвичайного стану через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Уряд Японії розгляне питання про те, чи оголошувати новий надзвичайний стан у зв'язку з COVID-19. Про це заявив в суботу профільний міністр Ясутоші Нісімура у відповідь на запит губернаторів Токіо і трьох сусідніх префектур, в яких зростання випадків зараження тисне на медичну систему, передає УНН з посиланням на Kyodo.
"Ми погодилися з тим, що перебуваємо у важкій ситуації, яка вимагає від нас розгляду оголошення про надзвичайний стан", - заявив міністр, який відповідає за реагування на коронавірус в Японії, Ясутоші Нісімура після зустрічі з губернатором Токіо Юріко Койке і лідерами уряду префектур Сайтама, Тіба і Канагава.
При цьому він додав: "Ми вислухаємо думки експертів", перш ніж ухвалювати рішення з цього питання.
У квітні минулого року центральний уряд країни оголосив надзвичайний стан, який охоплював деякі з 47 префектур країни, включаючи Токіо та Осаку, перш ніж розширити його на всю країну. Надзвичайний стан було повністю скасовано наприкінці травня.
У суботу Токіо оголосило про 814 нових випадків коронавірусної хвороби, а їх сукупна загальна кількість зросла до 61 774, згідно з даними столичної влади.
В Японії вже 238 012 випадків коронавірусу, згідно з даними Worldometer, з понад 3 тисячами за минулу добу.
Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 84,1 млн хворих, понад 47,4 млн осіб одужали, а понад 1,8 млн пацієнтів померли.