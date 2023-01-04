Япония берет на себя председательство в G7. Премьер отправится в турне по странам мира

Детали

Этот визит станет первой поездкой Кисиды в столицу США с момента вступления в должность в октябре 2021 года, хотя несколько раз он проводил переговоры с Байденом, в частности в Японии.

Япония берет на себя председательство в G7, и Кисида заявил, что в этом месяце он также планирует посетить Францию, Италию, Канаду и Великобританию.

Кисида примет саммит лидеров G7 в Хиросиме в мае 2023 года и хочет поставить достижение мира, свободного от ядерного оружия, в международную повестку дня.

Он отметил, что ожидает, что G7 подтвердит поддержку Украины, а также продемонстрирует «солидарность с остальным миром» и привлечет «глобальный Юг» к таким вопросам, как изменение климата, продовольственный и энергетический кризисы.

Он отметил, что встреча с Байденом будет «чрезвычайно важной» и продемонстрирует «укрепление японо-американского союза». Ожидается, что два лидера обсудят проблемы региональной безопасности, включая Северную Корею и Китай, а также вторжение россии в Украину и способы решения проблемы изменения климата.

Кисида сказал, что он также поднимет вопрос об усиленной оборонной политике Японии.

Дополнение

В прошлом месяце правительство Японии одобрило масштабный пересмотр оборонной политики, в том числе значительное увеличение расходов.

В ходе своей крупнейшей за последние десятилетия перестановки в сфере обороны Япония пообещала к 2027 году увеличить расходы на безопасность до двух процентов от ВВП, изменить военное командование и приобрести новые ракеты, которые могут поражать удаленные пусковые установки противника.