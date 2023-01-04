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Японія бере на себе головування в G7. Прем'єр вирушить в турне країнами світу

Київ • УНН

 • 493923 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у середу, що проведе переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі 13 січня, а також відвідає інших союзників G7 цього місяця, передає The Japan Times, пише УНН.

Японія бере на себе головування в G7. Прем'єр вирушить в турне країнами світу

Деталі

Цей візит стане першою поїздкою Кісіди до столиці США з моменту вступу на посаду в жовтні 2021 року, хоча кілька разів він проводив переговори з Байденом, зокрема в Японії.

Японія бере на себе головування в G7, і Кісіда заявив, що цього місяця він також планує відвідати Францію, Італію, Канаду та Велику Британію.

Кісіда прийме саміт лідерів G7 у Хіросімі у травні 2023 року і хоче поставити досягнення миру, вільного від ядерної зброї, до міжнародного порядку денного.

Він зауважив, що очікує, що G7 підтвердить підтримку України, а також продемонструє «солідарність з рештою світу» та залучить «глобальний Південь» до таких питань, як зміна клімату, продовольча та енергетична кризи.

Він зазначив, що зустріч із Байденом буде «надзвичайно важливою» та продемонструє «зміцнення японо-американського союзу». Очікується, що два лідери обговорять проблеми регіональної безпеки, включаючи Північну Корею та Китай, а також вторгнення росії в Україну та способи вирішення проблеми зміни клімату.

Кісіда сказав, що він також порушить питання посиленої оборонної політики Японії.

Доповнення

Минулого місяця уряд Японії схвалив масштабний перегляд оборонної політики, у тому числі значне збільшення витрат.

У ході своєї найбільшої за останні десятиліття перестановки у сфері оборони Японія пообіцяла до 2027 року збільшити витрати на безпеку до двох відсотків від ВВП, змінити військове командування та придбати нові ракети, які можуть вражати віддалені пускові установки противника.

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