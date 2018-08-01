Януковичу назначили нового бесплатного адвоката

Во время общения с прессой Виктор Овсянников сообщил: "Насколько мне известно, у Виктора Януковича есть платные защитники. Я слежу за процессом и в интернете. Я считаю, что у него есть платные защитники".

По его словам, правомерно ли он был назначен, будет решать суд.

Напомним, Оболонский суд принял поручить Региональному центру предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве безотлагательно назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого Януковича.

Перед этим адвокат покинул заседание по делу о госизмене Януковича.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.