Януковичу призначили нового безплатного адвоката

Під час спілкування з пресою Віктор Овсянніков повідомив: "Як мені відомо, у Віктора Януковича є платні захисники. Я слідкую за процесом і в інтернеті. Я вважаю, що в нього є платні захисники".

За його словами, чи правомірно він був призначений, буде вирішувати суд.

Нагадаємо, Оболонський суд ухвалив доручити Регіональному центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві невідкладно призначити адвоката для здійснення захисту обвинуваченого Януковича.

Перед цим адвокат покинув засідання у справі про держзраду Януковича.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.