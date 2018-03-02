Янукович заявил, что письмо Путину о введении войск в Украину писал не один

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59048 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70989 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73918 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106016 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99951 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104311 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111305 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122750 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134243 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Янукович заявил, что письмо Путину о введении войск в Украину писал не один

Янукович заявил, что письмо Путину о введении войск в Украину писал не один

Киев  •  УНН

 • 13201 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении войск в Украину писал не один. Об этом он заявил сегодня на пресс-конфереции в Москве, передает УНН.

"Я это обращение написал 1 марта 2014 года в городе Ростове, в первой половине дня. И отправили мы это обращение вместе с моим заявлением, которое Чуркин (экс-постпред РФ в ООН - ред.) обнародовал на Совете безопасности ООН. Со мной было достаточное количество людей. Мы долго советовались - нужно было найти правильную причину и обоснование. Главным было наш договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией и заявление было к нему приложено", - сказал В.Янукович.

Напомним, В.Янукович заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины “полицейскую миротворческую миссию”.

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