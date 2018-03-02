Янукович заявил, что письмо Путину о введении войск в Украину писал не один

"Я это обращение написал 1 марта 2014 года в городе Ростове, в первой половине дня. И отправили мы это обращение вместе с моим заявлением, которое Чуркин (экс-постпред РФ в ООН - ред.) обнародовал на Совете безопасности ООН. Со мной было достаточное количество людей. Мы долго советовались - нужно было найти правильную причину и обоснование. Главным было наш договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией и заявление было к нему приложено", - сказал В.Янукович.

Напомним, В.Янукович заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины “полицейскую миротворческую миссию”.



