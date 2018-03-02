Янукович заявил, что письмо Путину о введении войск в Украину писал не один
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении войск в Украину писал не один. Об этом он заявил сегодня на пресс-конфереции в Москве, передает УНН.
"Я это обращение написал 1 марта 2014 года в городе Ростове, в первой половине дня. И отправили мы это обращение вместе с моим заявлением, которое Чуркин (экс-постпред РФ в ООН - ред.) обнародовал на Совете безопасности ООН. Со мной было достаточное количество людей. Мы долго советовались - нужно было найти правильную причину и обоснование. Главным было наш договор о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией и заявление было к нему приложено", - сказал В.Янукович.
Напомним, В.Янукович заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины “полицейскую миротворческую миссию”.