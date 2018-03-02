Янукович заявив, що лист Путіну про введення військ в Україну писав не один
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заявляє, що лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про введення військ в Україну писав не один. Про це він заявив сьогодні на прес-конфереції в Москві, передає УНН.
"Я це звернення написав 1 березня 2014 року в місті Ростові, в першій половині дня. І відправили ми це звернення разом з моєю заявою, яку Чуркін (екс-постпред РФ в ООН - ред.) оприлюднив на Раді безпеки ООН. Зі мною була достатня кількість людей. Ми довго радилися - потрібно було знайти правильну причину і обгрунтування. Головним було наш договір про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією і заява була до нього докладена", - сказав В.Янукович.
Нагадаємо, В.Янукович заявив, що просив президента Росії Володимира Путіна ввести на територію України "поліцейську миротворчу місію".