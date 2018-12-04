Янукович завтра не будет выступать в суде с последним словом - адвокат

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Установленный диагноз экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, не дает ему возможности участвовать в судебных заседаниях, в том числе, он не сможет завтра выступить в Оболонском районном суде Киева с последним словом. Об этом сказал УНН его адвокат Александр Горошинский.