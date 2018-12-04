Янукович завтра не будет выступать в суде с последним словом - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Установленный диагноз экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, не дает ему возможности участвовать в судебных заседаниях, в том числе, он не сможет завтра выступить в Оболонском районном суде Киева с последним словом. Об этом сказал УНН его адвокат Александр Горошинский.
"Я буду предоставлять документы (завтра на заседании суда - ред.). И, соответственно, диагноз лишает возможности участия в судебных заседаниях (обвиняемого в государственной измене Януковича - ред.)", - сказал он.
Отвечая на уточнение о том, сможет ли завтра Янукович выступить с последним словом, Горошинский сказал: "Судя по всему, нет".
При этом адвокат не уточнил, в течение какого времени его клиент не сможет участвовать в судебных заседаниях.
Ранее адвокат Януковича сообщил, что не исключен переезд его клиента в Израиль для проведения операции.
Напомним, российские СМИ сообщали о том, что Виктора Януковича госпитализировали в Московскую клинику имени Склифосовского с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Завтра, 5 декабря, ожидается его выступление с последним словом в Оболонском районном суде Киева.