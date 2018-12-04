Янукович завтра не виступатиме у суді з останнім словом – адвокат

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Встановлений діагноз екс-президенту України Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді, не дає йому можливість брати участь у судових засіданнях, в тому числі, він не зможе завтра виступити в Оболонському районному суді Києва з останнім словом. Про це сказав УНН його адвокат Олександр Горошинський.