Янукович завтра не виступатиме у суді з останнім словом – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Встановлений діагноз екс-президенту України Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді, не дає йому можливість брати участь у судових засіданнях, в тому числі, він не зможе завтра виступити в Оболонському районному суді Києва з останнім словом. Про це сказав УНН його адвокат Олександр Горошинський.
“Я буду надавати документи (завтра на засіданні суду — ред.). І, відповідно, діагноз позбавляє можливості участі в судових засіданнях (обвинуваченого у державній зраді Януковича — ред.)”, — сказав він.
Відповідаючи на уточнення про те, чи зможе завтра Янукович виступити з останнім словом, Горошинський сказав: “Судячи з усього, ні”.
При цьому адвокат не уточнив, протягом якого часу його клієнт не зможе брати участі у судових засіданнях.
Раніше адвокат Януковича повідомив, що не виключений переїзд його клієнта до Ізраїлю для проведення операції.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли про те, що Віктора Януковича госпіталізували в Московську клініку імені Скліфосовського з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри в теніс.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК.
Завтра, 5 грудня, очікується його виступ з останнім словом в Оболонському районному суді Києва.