Янукович о выведенных 1,5 млрд долларов: пусть покажут хоть цент моих денег

“Вы как журналисты, почему вы до сих пор не добьетесь, чтобы власть проинформировала общественность, население, СМИ, что это был за суд. Кто видел это решение. 1,5 млрд — это же огромные деньги. Пусть они покажут хоть цент, где там мои деньги. Для меня это непонятная тема, это очередная была с их стороны игра. Краматорский суд, какой-то свидетель, который что-то сказал, взяли и изьяли деньги. Которые где находятся? В каких-то банках. В каких-то оффшорах”, — заявил В.Янукович.

Напомним, по делу хищения и отмывания денег экс-президентом Украины Виктором Януковичем осуждено 30 человек.