Янукович про виведені 1,5 млрд доларів: нехай покажуть хоч цент моїх грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що виведені 1,5 млрд доларів - це не його гроші. Про це він заявив під час прес-конференції в Москві, передає кореспондент УНН.
“Ви як журналісти, чому ви досі не досягнете, щоб влада поінформувала громадськість, населення, ЗМІ, що це був за суд. Хто бачив це рішення. 1,5 млрд — це ж величезні гроші. Нехай вони покажуть хоч цент, де там мої гроші. Для мене це незрозуміла тема, це чергова була з їхнього боку гра. Краматорський суд, якийсь свідок, який щось сказав, взяли і вилучили гроші. Які де розміщені? В якихось банках. В якихось офшорах”, - заявив В.Янукович.
Нагадаємо, у справі розкрадання і відмивання грошей екс-президентом України Віктором Януковичем засуджено 30 осіб.