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Янукович про виведені 1,5 млрд доларів: нехай покажуть хоч цент моїх грошей

Київ • УНН

 • 17759 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що виведені 1,5 млрд доларів - це не його гроші. Про це він заявив під час прес-конференції в Москві, передає кореспондент УНН.

“Ви як журналісти, чому ви досі не досягнете, щоб влада поінформувала громадськість, населення, ЗМІ, що це був за суд. Хто бачив це рішення. 1,5 млрд — це ж величезні гроші. Нехай вони покажуть хоч цент, де там мої гроші. Для мене це незрозуміла тема, це чергова була з їхнього боку гра. Краматорський суд, якийсь свідок, який щось сказав, взяли і вилучили гроші. Які де розміщені? В якихось банках. В якихось офшорах”, - заявив В.Янукович.

Нагадаємо, у справі розкрадання і відмивання грошей екс-президентом України Віктором Януковичем засуджено 30 осіб.

Українські Національні Новини

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