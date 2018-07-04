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Ялтинскую киностудию оккупационная власть хочет передать в подчинение России

Ялтинскую киностудию оккупационная власть хочет передать в подчинение России

Киев  •  УНН

 • 8508 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Ялтинскую киностудию в ближайшее время передадут в собственность России. Об этом заявила подконтрольная Кремлю министр культуры оккупированного Крыма Арина Новосельская, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Около трех лет мы вели переписку с федеральным министерством культуры, потому что было ощущение, что Крым сможет восстановить сам, за республиканские деньги. Но посчитали объемы финансирования, и на уровне главы республики и вице-премьера (правительства России - ред.), которая занимается Крымом, было принято решение, что все-таки она (киностудия - ред.) будет передана в федеральную собственность", - заявила Новосельская.

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Напомним, российско-оккупационный парламент Крыма 2 сентября 2014 года принял постановление о выкупе Ялтинской киностудии в собственность полуострова. Российские власти Крыма закрепили имущество Ялтинской киностудии за подконтрольным Кремлю министерством культуры полуострова.

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