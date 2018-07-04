Ялтинську кіностудію окупаційна влада хоче передати у підпорядкування Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Ялтинську кіностудію найближчим часом передадуть у власність Росії. Про це заявила підконтрольна Кремлю міністр культури окупованого Криму Аріна Новосельська, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“Близько трьох років ми вели листування з федеральним міністерством культури, тому що було відчуття, що Крим зможе відновити сам, за республіканські гроші. Але порахували обсяги фінансування, і на рівні глави республіки і віце-прем’єра (уряду Росії — ред.), що займається Кримом, було прийнято рішення, що все-таки вона (кіностудія — ред.) буде передана у федеральну власність”, — заявила Новосельська.
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Нагадаємо, російсько-окупаційний парламент Криму 2 вересня 2014 року схвалив постанову про викуп Ялтинської кіностудії у власність півострова. Російська влада Криму закріпила майно Ялтинської кіностудії за підконтрольним Кремлю міністерством культури півострова.