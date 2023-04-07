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Какую следующую марку и когда выпустит Укрпочта: ответ Смилянского

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Следующая марка, которую выпустит Укрпочта, может быть посвящена погибшим героям Украины. В то же время это станет одной из тем, по поводу которой состоится голосование среди украинцев в ближайшие месяцы, сообщил в комментарии УНН гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Детали

Смилянский пояснил, что точно неизвестно, кто или что станет лицом новой марки. Однако, в ближайшие месяцы Укрпочта проведет голосование и спросит мнение украинцев относительно того, какой они видят следующую марку.

Цитата

«Мы не можем сказать точно, кто будет следующим героем. Голосование будет по нескольким темам, поскольку есть очень чувствительные темы. Одной из таких будет, например, марка, посвященная погибшим героям. Это важная тема, потому что каждая семья защитника считает своего бойца главным героем, и это оправдано, это так и есть. Поэтому, мы хотим спросить у украинцев, какую марку они хотят увидеть следующей. То есть, это будет личность, или наоборот – это не должно быть чье-то конкретное лицо, чтобы любая семья не чувствовала себя оскорбленной. Есть темы, о которых мы действительно хотим услышать мнение украинцев – как они это видят. Это делается для того, чтобы когда мы выпустим следующую марку – она нашла своих поклонников. Голосование планируется в ближайшие месяцы. Посмотрим, как оно будет. Мы хотим верно сформировать вопрос и получить ответ», – рассказал он.

Дополнение

4 апреля Смилянский анонсировал выпуск марки Kalush, в честь победителей песенного конкурса "Евровидение" 2022 года. Ее запуск в продажу состоится 10 апреля.

Ранее, ко дню освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля Киевской области от российских захватчиков 31 марта Укрпочта выпустила марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".

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