Яку наступну марку та коли випустить Укрпошта: відповідь Смілянського

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Смілянський пояснив, що достеменно невідомо, хто або що стане обличчям нової марки. Проте, найближчими місяцями Укрпошта проведе голосування та запитає думку українців щодо того, якою вони бачать наступну марку.

Цитата

«Ми не можемо сказати точно, хто буде наступним героєм. Голосування буде по декількох темах, оскільки є дуже чутливі теми. Однією з таких буде, наприклад, марка, присвячена загиблим героям. Це важлива тема, бо кожна родина захисника вважає свого бійця головним героєм, і це виправдано, це так і є. Тому, ми хочемо запитати в українців, яку марку вони хочуть побачити наступною. Тобто, чи це буде особистість, чи навпаки – це не має бути чиєсь конкретне обличчя, щоб будь-яка родина не відчувала себе ображеною. Є теми, про які ми дійсно хочемо почути думку українців – як вони це бачать. Це робиться для того, щоб коли ми випустимо наступну марку – вона знайшла своїх шанувальників. Голосування планується найближчими місяцями. Подивимося, як воно буде. Ми хочемо вірно сформувати питання та отримати відповідь», – розповів він.

Доповнення

4 квітня Смілянський анонсував випуск марки Kalush, на честь переможців пісенного конкурсу "Євробачення" 2022 року. Її запуск у продаж відбудеться 10 квітня.

Раніше, до дня звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля Київської області від російських загарбників 31 березня Укрпошта випустила марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".