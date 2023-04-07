Яку наступну марку та коли випустить Укрпошта: відповідь Смілянського

ukru
Ексклюзив
15:02 • 67084 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 120619 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 145841 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 311092 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 209139 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 187842 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 309202 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457945 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348187 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 358035 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 216887 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 177974 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 180530 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 133579 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 92776 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 311183 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 309254 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 530811 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 663072 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 684667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 58010 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 92814 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 180566 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 216925 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 213590 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Яку наступну марку та коли випустить Укрпошта: відповідь Смілянського

Яку наступну марку та коли випустить Укрпошта: відповідь Смілянського

Київ • УНН

 • 1047155 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Наступна марка, яку випустить Укрпошта, може бути присвячена загиблим героям України. Водночас це стане однією з тем, з приводу якої відбудеться голосування серед українців найближчими місяцями, повідомив у коментарі УНН гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Деталі

Смілянський пояснив, що достеменно невідомо, хто або що стане обличчям нової марки. Проте, найближчими місяцями Укрпошта проведе голосування та запитає думку українців щодо того, якою вони бачать наступну марку.

Цитата

«Ми не можемо сказати точно, хто буде наступним героєм. Голосування буде по декількох темах, оскільки є дуже чутливі теми. Однією з таких буде, наприклад, марка, присвячена загиблим героям. Це важлива тема, бо кожна родина захисника вважає свого бійця головним героєм, і це виправдано, це так і є. Тому, ми хочемо запитати в українців, яку марку вони хочуть побачити наступною. Тобто, чи це буде особистість, чи навпаки – це не має бути чиєсь конкретне обличчя, щоб будь-яка родина не відчувала себе ображеною. Є теми, про які ми дійсно хочемо почути думку українців – як вони це бачать. Це робиться для того, щоб коли ми випустимо наступну марку – вона знайшла своїх шанувальників. Голосування планується найближчими місяцями. Подивимося, як воно буде. Ми хочемо вірно сформувати питання та отримати відповідь», – розповів він.

Доповнення

4 квітня Смілянський анонсував випуск марки Kalush, на честь переможців пісенного конкурсу "Євробачення" 2022 року. Її запуск у продаж відбудеться 10 квітня.

Раніше, до дня звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля Київської області від російських загарбників 31 березня Укрпошта випустила марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85