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Если Украине не будет предоставлено безвизовый режим, то это подорвет доверие к ЕС - эксперт

Киев • УНН

 • 8924 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Если Европейский союз не задаст Украине безвизовый режим - это подорвет доверие к ЕС как к субъекту международных отношений. Об этом в эфире "5 канала" заявил политолог, эксперт по международным вопросам Николай Капитоненко, передает УНН.

Если Украине не будет предоставлено безвизовый режим, то это подорвет доверие к ЕС - эксперт

"Они очень этого хотят, потому что это обязательство Евросоюза. Если он этого не выполнит, подорвет доверие к ЕС как к организации, как к субъекту международных отношений ", - заявил Н.Капитоненко.

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"Безвизовый режим был придуман для того, чтобы создать стимул соседним странам проводить реформы. Подход у европейцев был такой - мы вам даем доступ к своим рынкам и безвизовый режим, а вы становитесь более стабильной и демократической, таким образом, мы становимся более безопасными", - пояснил он.

"Безвизовый режим был инструментом в этом и если сейчас не дать безвизовый режим Украине, то этот инструмент перестанет действовать", - добавил он.

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