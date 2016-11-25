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Якщо Україні не буде надано безвізовий режим, то це підірве довіру до ЄС - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Якщо Європейський союз не задасть Україні безвізовий режим — це підірве довіру до ЄС як до суб’єкта міжнародних відносин. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив політолог, експерт з міжнародних питань Микола Капітоненко, передає УНН.

Якщо Україні не буде надано безвізовий режим, то це підірве довіру до ЄС - експерт

“Вони дуже цього хочуть, тому що це зобов’язання Євросоюзу. Якщо він цього не виконає, підірве довіру до ЄС як до організації, як до суб’єкта міжнародних відносин,” — заявив М.Капітоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Клімкін розповів, коли Україна може розраховувати на безвізовий режим

“Безвізовий режим був придуманий для того, щоб створити стимул сусіднім країнам проводить реформи. Підхід в європейців був такий — ми вам даємо доступ до своїх ринків і безвізовий режим, а ви стаєте більш стабільною і демократичнішою, таким чином, ми стаємо більш безпечними,” — пояснив він.

“Безвізовий режим був інструментом в цьому і якщо зараз не дати безвізовий режим Україні, то цей інструмент перестане діяти,” — додав він.

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