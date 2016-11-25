Якщо Україні не буде надано безвізовий режим, то це підірве довіру до ЄС - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Якщо Європейський союз не задасть Україні безвізовий режим — це підірве довіру до ЄС як до суб’єкта міжнародних відносин. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив політолог, експерт з міжнародних питань Микола Капітоненко, передає УНН.
“Вони дуже цього хочуть, тому що це зобов’язання Євросоюзу. Якщо він цього не виконає, підірве довіру до ЄС як до організації, як до суб’єкта міжнародних відносин,” — заявив М.Капітоненко.
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“Безвізовий режим був придуманий для того, щоб створити стимул сусіднім країнам проводить реформи. Підхід в європейців був такий — ми вам даємо доступ до своїх ринків і безвізовий режим, а ви стаєте більш стабільною і демократичнішою, таким чином, ми стаємо більш безпечними,” — пояснив він.
“Безвізовий режим був інструментом в цьому і якщо зараз не дати безвізовий режим Україні, то цей інструмент перестане діяти,” — додав він.