Якщо Україні не буде надано безвізовий режим, то це підірве довіру до ЄС - експерт

“Вони дуже цього хочуть, тому що це зобов’язання Євросоюзу. Якщо він цього не виконає, підірве довіру до ЄС як до організації, як до суб’єкта міжнародних відносин,” — заявив М.Капітоненко.

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“Безвізовий режим був придуманий для того, щоб створити стимул сусіднім країнам проводить реформи. Підхід в європейців був такий — ми вам даємо доступ до своїх ринків і безвізовий режим, а ви стаєте більш стабільною і демократичнішою, таким чином, ми стаємо більш безпечними,” — пояснив він.

“Безвізовий режим був інструментом в цьому і якщо зараз не дати безвізовий режим Україні, то цей інструмент перестане діяти,” — додав він.