Если ситуация этого потребует, военное положение будет введено очень-очень быстро - П.Климкин

"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения характера безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро ", - сказал он.

В то же время П.Климкин добавил, что страна может находиться в состоянии войны и не вводить военное положение.

"Я не исключаю в случае ухудшения ситуации введение военного положения и это достаточно эффективный элемент. Но само по себе состояние войны не предусматривает однозначно именно введение военного положения ", - сказал министр.