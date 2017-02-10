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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Если ситуация этого потребует, военное положение будет введено очень-очень быстро - П.Климкин

Киев • УНН

 • 11577 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Военное положение в стране в случае ухудшения ситуации на Донбассе будет введено очень быстро. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1 + 1, передает УНН.

Если ситуация этого потребует, военное положение будет введено очень-очень быстро - П.Климкин

"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения характера безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро ", - сказал он.

В то же время П.Климкин добавил, что страна может находиться в состоянии войны и не вводить военное положение.

"Я не исключаю в случае ухудшения ситуации введение военного положения и это достаточно эффективный элемент. Но само по себе состояние войны не предусматривает однозначно именно введение военного положения ", - сказал министр.

 

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