Если ситуация этого потребует, военное положение будет введено очень-очень быстро - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Военное положение в стране в случае ухудшения ситуации на Донбассе будет введено очень быстро. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1 + 1, передает УНН.
"Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения характера безопасности, есть соображения правового характера. То есть этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро ", - сказал он.
В то же время П.Климкин добавил, что страна может находиться в состоянии войны и не вводить военное положение.
"Я не исключаю в случае ухудшения ситуации введение военного положения и это достаточно эффективный элемент. Но само по себе состояние войны не предусматривает однозначно именно введение военного положения ", - сказал министр.