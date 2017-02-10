Якщо ситуація цього вимагатиме, воєнний стан буде введено дуже-дуже швидко – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Воєнний стан в країні у разі погіршення ситуації на Донбасі буде введено дуже швидко. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі ток-шоу “Право на владу” на каналі 1+1, передає УНН.
“Питання неодноразово проговорювалося. Є міркування безпекового характеру, є міркування правового характеру. Тобто це питання постійно перебуває у стані обговорення. Якщо ситуація цього вимагатиме, це станеться дуже-дуже швидко”, — сказав він.
Водночас П.Клімкін додав, що країна може перебувати у стані війни і не вводити воєнний стан.
“Я не виключаю у разі погіршення ситуації запровадження воєнного стану і це достатньо ефективний елемент. Але сам по собі стан війни не передбачає однозначно саме запровадження воєнного стану”, — сказав міністр.