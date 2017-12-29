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Какой будет экономика в 2018 году: эксперты сделали прогноз

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. В 2017 году Украине на удалось выполнить основные макроэкономические показатели, заложеные в бюджете. Аналогичная ситуация может повториться и в 2018 году. В целом, показатели будут не хуже, но и не лучше. Такой прогноз сделали эксперты в комментарии УНН.

Какой будет экономика в 2018 году: эксперты сделали прогноз

Как отметил председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак, в бюджете на 2018 год заложен рост ВВП в 3%, инфляция — 9%, девальвация гривны — до 30 грн за доллар, однако эти показатели вряд ли будут выполнены, ведь в 2017 году не было никаких экономических реформ (только медицинская и образовательная, которые напрямую не касаются экономики, и пенсионная, которая фактически не состоялась). Вместе с тем не были проведены ни бюджетная реформа, ни налоговая, ни кредитная, ни административная, ни даже реформа системы государственного управления.

“В экономический системе никаких реформ и изменений не было. А поскольку их не было, то не стоит ожидать улучшения экономических результатов в 2018 году. Они будут не хуже, но и не лучше”, — убежден эксперт.

По словам экс-научного сотрудника Института мировой экономики НАН Украины Всеволода Степанюка, заложенная в бюджет-2018 инфляция 9% при девальвации 10% невозможна в принципе.

“Если гривна будет 29-30 грн за доллар, то инфляция, даже по самым оптимистическим прогнозам, составит 12, а возможно и 15%. У нас инфляция всегда была больше, чем падение гривни”, — отметил он.

В то же время касательно ВВП, то как уточнил В.Степанюк, если не будет существенных политических потрясений, то ВВП действительно может показать прирост в 3 или даже в 4%.

О том, что планового прогнозируемого показателя инфляции в 2018 году достичь не удастся, заявил и эксперт Экономического дискуссионного клуба, бывший руководитель департамента министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников.

“Инфляция не будет выполнена. Потому что это предвыборный год. Начнутся игры в популизм — попытки повысить соцвыплаты тем или иным способом. Будет то же самое, что и в этом году — инфляция разгонится. Получить же экономический рост после того падения, которое было — не проблема, проблема получить значительный и реальный экономический рост”, — подчеркнул экономист.

В.Степанюк прогнозирует, что 2018-й не станет годом системных реформ, в силу того, что это будет предвыборный год.

“Реформы переедут на 2019-й, поскольку в 2018-ом ситуация вряд ли станет настолько критической, что они будут неотложными. Если не будет никаких критических потрясений, активизации событий у внешних игроков, то мы переживем его так же, как переживали все предыдущие предвыборные годы, то есть без каких-либо прорывов и особых результатов. В лучшем случае — получим базовую подготовку к тому, чтобы в 2019-м начать какие-то реформы”, — сказал экономист.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский обратил внимание на то, что заложеный в бюджете на 2018 год рост ВВП на 3% на самом деле говорит о стагнации экономики.

“Поскольку если сравнивать показатели с остальным миром, то мировая экономика вырастет на 3,7%. То есть разрыв между украинской экономикой и мировой, который и так огромный, увеличится еще больше. А если сравнивать с развивающимися странами, таким же как Украина, то они вырастут еще больше на 4,9%. Получается, что развивающиеся страны будут расти в 1,5 раза быстрее, чем Украина. И это все на фоне того, что Украина в 2014-2015 годах резко провалилась на 17%. Это говорит о том, что правительство намеренно не делает никаких активных действий для того, чтобы украинская экономика восстановилась, и начала догонять и опережающими темпами доходить до высокого уровня”, — подчеркнул специалист.

В.Скаршевский привел еще одно сравнение: согласно данным МВФ, если Украина будет расти на 5% ежегодно, а экономика Беларуси будет на том же уровне, как и сейчас, то Украина догонит Беларусь через 16 лет — в 2033-м, а Россию — через 24 года, в 2041 году.

“При текущей же экономической политике эти 5% — недостижимы”, — уверен экономист.

По его словам, главная проблема Украины — это структура экономики, которая является сырьевой. Украина производит сырье и экспортирует его, а импортирует готовую продукцию.

“При такой структуре экономики Украины обречена жить в долг (внешний долг в этом году врос на 3,9 млрд долларов, а при президентстве Порошенко долг вырос уже больше (на 13 млрд), чем при Януковиче (на 10 млрд) и на регулярные экономические кризисы. Дело в том, что украинская экономика сильно зависит от конъюнктуры на сырьевые товары на мировых рынках, а эта конъюнктура поддается регулярным кризисам: цены то растут, то падают, и это падение гораздо сильнее влияет на украинскую экономику, чем рост цен”, — пояснил В.Скаршевский.

Он добавил, что после каждого кризиса Украина опускается на более низкий уровень, а потом не успевает подняться на тот же уровень. Исходя из этого 3%-ный рост ВВП — это практически ничто, потому что нет взаимосвязи: действий правительства и экономического эффекта.

Напомним, эксперты подвели итоги года в экономике.

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