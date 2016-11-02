Качество питания в школах Ивано-Франковска контролирует специальная комиссия

Комиссия заработала с 10 октября 2016 года.

В течение октября проведено обследование ОШ № 22, гимназии № 2 и ОШ № 11.

"По каждому учебному заведению даны конкретные рекомендации по устранению выявленных недостатков. Все рекомендации обобщены и направлены в Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета для принятия мер", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, в ВРУ, комментируя отсутствие контроля со стороны Госпродпотребслужбы качества школьного питания, призвали родительские комитеты на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.