Качество питания в школах Ивано-Франковска контролирует специальная комиссия
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Департаментом образования и науки Ивано-Франковского городского совета по инициативе управления Госпродпотребслужбы в городе Ивано-Франковск создана комиссия из специалистов различных направлений по контролю за состоянием организации питания учащихся в общеобразовательных учебных заведениях Ивано-Франковска. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.
Комиссия заработала с 10 октября 2016 года.
В течение октября проведено обследование ОШ № 22, гимназии № 2 и ОШ № 11.
"По каждому учебному заведению даны конкретные рекомендации по устранению выявленных недостатков. Все рекомендации обобщены и направлены в Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета для принятия мер", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, в ВРУ, комментируя отсутствие контроля со стороны Госпродпотребслужбы качества школьного питания, призвали родительские комитеты на местных уровнях инициировать проверки поставщиков питания в школьные и дошкольные учреждения.