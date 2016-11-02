Якість харчування у школах Івано-Франківська контролює спеціальна комісія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради за ініціативи управління Держпродспоживслужби в місті Івано-Франківську створена комісія із спеціалістів різних напрямків щодо контролю за станом організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Івано-Франківська. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
Комісія запрацювала з 10 жовтня 2016 року.
Протягом жовтня проведено обстеження ЗШ № 22, гімназії № 2 та ЗШ № 11.
“По кожному навчальному закладу дано конкретні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Всі рекомендації узагальнено і направлено в Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради для вжиття заходів”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ, коментуючи відсутність контролю збоку Держпродспоживслужби якості шкільного харчування, закликали батьківські комітети на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.