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Якість харчування у школах Івано-Франківська контролює спеціальна комісія

Якість харчування у школах Івано-Франківська контролює спеціальна комісія

Київ • УНН

 • 11520 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради за ініціативи управління Держпродспоживслужби в місті Івано-Франківську створена комісія із спеціалістів різних напрямків щодо контролю за станом організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Івано-Франківська. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Комісія запрацювала з 10 жовтня 2016 року.

Протягом жовтня проведено обстеження ЗШ № 22, гімназії № 2 та ЗШ № 11.

“По кожному навчальному закладу дано конкретні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Всі рекомендації узагальнено і направлено в Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради для вжиття заходів”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ, коментуючи відсутність контролю збоку Держпродспоживслужби якості шкільного харчування, закликали батьківські комітети на місцевих рівнях ініціювати перевірки постачальників харчування у шкільні та дошкільні заклади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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