Каким будет курс доллара: эксперт разъяснил прогнозы Минфина

Контекст

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что на следующий год предусматривает курс 41,4 грн за доллар. Он отметил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин. Речь идет о среднегодовом курсе.

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“Как правило, тот курс, который закладывается в бюджет, никогда не будет достижим. То, что закладывает Минфин, он закладывает для того, чтобы немного „надуть“ доходную часть бюджета, чтобы иметь дополнительный финансовый ресурс”, — сказал Пендзин.

Эксперт отметил, что, глядя на политику Национального банка Украины, он пока не видит каких-то существенных оснований для того, чтобы курс сильно “просаживался”.

“Поэтому думаю, что в сентябре мы будем иметь более-менее умеренный курс, в пределах 37-38. Дальше мы посмотрим, как будет развиваться ситуация в том числе и на фронтах”, — рассказал Пендзин.

Он напомнил, что Украина надеется получить 3,3 млрд долл. от США до конца года.

“Украина ждет из Америки еще 3,3 млрд долл до конца этого года и в зависимости от того будет зависеть, какой курс будет формироваться. Если помощь поступит, то курс будет примерно к 40, в пределах 38-39. Если помощь не поступит, то вполне возможно, что курс будет „просаживаться“ больше”, — резюмировал эксперт.

Дополнение

Украина рассчитывает на 12-14 млрд долл. помощи от США в 2024 году.