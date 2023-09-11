Яким буде курс долара: експерт роз’яснив прогнози Мінфіну

Контекст

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що на наступний рік передбачає курс 41,4 грн за долар. Він зазначив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які орієнтується Мінфін. Йдеться про середньорічний курс.

Цитата

“Як правило, той курс, який закладається у бюджет, ніколи не буде досяжний. Те, що закладає Мінфін, він закладає для того, щоб трохи „надути“ дохідну частину бюджету, щоб мати додатковий фінансовий ресурс”, — сказав Пендзин.

Експерт зазначив, що, дивлячись на політику Національного банку України, він поки не бачить якихось суттєвих підвалин для того, щоб курс сильно “просаджувався”.

“Тому думаю, що у вересні ми будемо мати більш-менш поміркований курс, в межах 37-38. Далі ми подивимося, як буде розвиватися ситуація в тому числі й на фронтах”, — розповів Пендзин.

Він нагадав, що Україна сподівається отримати 3,3 млрд дол. від США до кінця року.

“Україна чекає з Америки ще 3,3 млрд дол до кінця цього року і в залежності від того буде залежати, який курс буде формуватися. Якщо допомога надійде, то курс буде приблизно до 40, в межах 38-39. Якщо допомога не надійде, то цілком можливо, що курс буде „просаджуватися“ більше”, — резюмував експерт.

Доповнення

Україна розраховує на 12-14 млрд дол. допомоги від США у 2024 році.