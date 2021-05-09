Какие мероприятия ко Дню Победы пройдут в разных странах мира 9 мая

Беларусь

В 2021 году 9 мая в Бресте отмечать не только День Победы. На эту же дату выпадает и День флага и герба, который в Беларуси отмечается во второе воскресенье мая.

9 мая на площади Ленина в 11:00 состоится церемония возложения цветов, а также митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а в 12:00 начнется концерт “Память сердца”. В 23:00 запустят салют.

Израиль

В столице Израиля Иерусалиме сейчас проживают 47 ветеранов Второй мировой войны. В их честь 9, 11 и 12 мая состоятся торжественные мероприятия, подготовленные мэрией Иерусалима и министерством. Вход на мероприятия ко Дню Победы — в соответствии с предписаниями МЗ и при наличии зеленого паспорта.

9 мая о 8:30 на монументе “Свеча памяти” в парке Сакер состоится торжественная церемония возложения венков. Проводится Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом с участием лидеров ЕАЕК, послов стран СНГ, ветеранов Второй мировой войны и пережившие блокаду Ленинграда. В 10:00 на комплексе “Ха-Тахана” состоится мероприятие, организованное министерством алии и интеграции с участием ветеранов и представителей молодежных движений, которые пройдут коротким символическим парадом в сопровождении ветеранов.

11 мая в 10:00 состоится торжественная встреча ветеранов на улице ха-Яалом 221, Хило. В 12:00 пройдет торжественное мероприятие на ул. Дов Гронер, 17. А в 17:00 состоится церемония в честь Дня Победы с участием мэра Иерусалима Моше Леона, руководителя иерусалимского округа в министерстве алии Кати Тов и ветеранов города на ул. Ицхак Тоник, 1, Писгат Зеэв.

12-13 мая также пройдут торжественные мероприятия в течение дня.

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Эстония

Церемония ко Дню Победы должен состояться 9 мая на центральном кладбище в Таллинне. Ослабление ограничений по коронавируса за несколько дней до этого означает, что могут проводиться публичные собрания на открытом воздухе с ограничением количества.

На этот раз как и в прошлом году как АПА, так и мэр Таллинна Михгайл Кильварт обратились к общественности с просьбой не посещать мероприятие, которое происходит вблизи памятной памятники Второй мировой войны, известной как Бронзовый солдат.

Польша

С 8 по 18 мая в Гданьске будут отмечать пять важных для Польши дней и годовщин: 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны, День Европы, День памяти поляков, убитых в 1941-1944 гг в Понары, 86-ю годовщину смерть маршала Юзефа Пилсудского и боевое вооружение польских вооруженных сил на Западе 1939-1945. Из-за пандемии торжества будут более скромными.

9 мая в 11:00 состоится поднятие европейского флага на Гору Градов, в 13:00 — концерт с башни Главной ратуши, примерно 40 мин. (Онлайн-трансляция на www.gdansk.pl).

В понедельник, 10 мая, в 11:00 начнется Дня памяти поляков, убитых в 1941-1944 годах в Понары. Памяти погибших состоится у памятника Понарському на кладбище Лостовице (примерно в 100 метрах за монументом на Голгофе Востока). В церемонии примут участие президент Гданьска и представители Ассоциации семей Понарських.