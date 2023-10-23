Как защитить бизнес от киберугроз: Сергей Токарев о бесплатном курсе для предпринимателей

«Времена такие, что киберпреступность растет, а люди все еще забывают о самых базовых правилах гигиены, таких как использование публичного WiFI, самостоятельно выдуманные пароли с собственными именами или открытие подозрительных писем. Мы в Roosh не пренебрегаем безопасностью, поэтому за последние 1,5 года провели не менее 4–5 тренингов по кибербезопасности для всех команд. Такое количество тренингов пригодилось — теперь мы не только соблюдаем правила, но и сами готовы делиться знаниями», — рассказывает о важности проблемы Сергей Токарев.

Более 9 лет Украина находится в состоянии гибридной войны, в том числе в киберпространстве. По данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова, за январь–июнь 2023 года украинские специалисты отразили 762 кибератаки. И это только на госорганы.

Украинские бизнесы остаются под прицелом вражеских хакеров. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала, что в течение марта–апреля 2023 количество кибератак на коммерческие организации выросло почти вдвое по сравнению с данными за январь–февраль этого же года. Учитывая уровень и потенциальные последствия угроз, кибербезопасность критически важна для каждого бизнеса.

Курс «Основы кибербезопасности для предпринимателей» призван повысить уровень киберустойчивости малого и среднего бизнеса в Украине. Инициатива реализуется при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, проектов Дія.Бізнес и Дія.Освіта, Национального координационного центра кибербезопасности, платформы Кибер Дия и Information Systems Security Partners (ISSP).

Курс будет интересен владельцам малого и среднего бизнеса, которые хотят защитить свою компанию. А также специалистам, ответственным за кибербезопасность.

Программа состоит из 5 обучающих тренингов на следующие темы:

понятие кибербезопасности и почему она важна для бизнеса;

соблюдение кибергигиены на каждом уровне компании;

построение системы защиты от киберугроз;

стратегия и тактика, повышающие безопасность бизнеса;

кибербезопасность глазами бизнесмена (кейс-стади).

Обучение проходит на украинском языке. На каждом тренинге участники могут присоединиться к розыгрышу подарков. Победители получат персональную консультационную сессию от экспертов по кибер- и информационной безопасности из Google, ISSP и Roosh.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться, узнать больше о программе и расписании можно на сайте курса.

Присоединяйтесь, чтобы получить ключевые навыки по кибербезопасности и защитить свой бизнес от вражеских атак.

Roosh — одна из самых мощных украинских технологических компаний в области AI/ML. Она помогает предпринимателям-новаторам и крутым технологиям масштабироваться на глобальном уровне, а именно строит, развивает и инвестирует в них. В технологическую экосистему Roosh входят: венчурный фонд Roosh Ventures, технологические компании Reface и Zibra AI, проект по интеграции искусственного интеллекта в бизнесы Gathers, венчурная студия Pawa, исследовательская компания Neurons Lab и крупнейшее украинское AI-сообщество AI HOUSE.