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Як захистити бізнес від кіберзагроз: Сергій Токарєв про безоплатний курс для підприємців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З 12 по 31 жовтня Міністерство цифрової трансформації України спільно з Google проводять безоплатний курс «Основи кібербезпеки для підприємців». Серед спікерів курсу — керівниця операційного відділу технологічної компанії Roosh Анастасія Тітова з кейс-стаді «Кібербезпека очима підприємця». Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Сергій Токарєв, IT-інвестор, підприємець, співзасновник та партнер Roosh, передає УНН.

Як захистити бізнес від кіберзагроз: Сергій Токарєв про безоплатний курс для підприємців

«Часи такі, що кіберзлочинність зростає, а люди все ще забувають про найбазовіші правила гігієни, як-от користування публічним WiFI, самостійно вигадані паролі з власними іменами або відкриття підозрілих листів. Ми в Roosh не нехтуємо безпекою, тому за останні 1,5 року провели щонайменше 4–5 тренінгів із кібербезпеки для всіх команд. Така кількість тренінгів стала в пригоді — тепер ми не тільки дотримуємося правил, а й самі готові ділитися знаннями», — розповідає про важливість проблеми Сергій Токарєв.

Понад 9 років Україна перебуває в стані гібридної війни, зокрема в кіберпросторі. За даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за січень–червень 2023 року українські фахівці відбили 762 кібератаки. І це лише на держоргани.

Українські бізнеси також залишаються під прицілом ворожих хакерів. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала, що протягом березня–квітня 2023-го кількість кібератак на комерційні організації зросла майже вдвічі порівняно із даними за січень–лютий цього ж року. Враховуючи рівень і потенційні наслідки загроз, кібербезпека критично важлива для кожного бізнесу.

Курс «Основи кібербезпеки для підприємців» покликаний підвищити рівень кіберстійкості малого та середнього бізнесу в Україні. Ініціатива втілюється за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, проєктів Дія.Бізнес та Дія.Освіта, Національного координаційного центру кібербезпеки, платформи Кібер Дія та Information Systems Security Partners (ISSP).

Курс буде цікавий власникам малого та середнього бізнесу, які прагнуть захистити свою компанію. А також спеціалістам, відповідальним за кібербезпеку.

Програма складається з 5 навчальних тренінгів на такі теми:

поняття кібербезпеки та чому вона важлива для бізнесу;
дотримання кібергігієни на кожному рівні компанії;
побудова системи захисту від кіберзагроз;
стратегія й тактика, які підвищать безпеку бізнесу;
кібербезпека очима підприємця (кейс-стаді).

Навчання проходить українською мовою. Під час кожного тренінгу учасники можуть долучитися до розіграшу подарунків. Переможці отримають персональну консультаційну сесію від експертів із кібер- та інформаційної безпеки Google, ISSP і Roosh.

Участь безоплатна. Зареєструватися та дізнатися більше про програму й розклад можна на сайті курсу.

Долучайтеся, аби здобути ключові навички з кібербезпеки та захистити свій бізнес від ворожих атак.

Roosh — це одна з найпотужніших українських технологічних компаній у галузі AI/ML. Вона допомагає підприємцям-новаторам та крутим технологіям масштабуватися на глобальному рівні, а саме будує, розвиває та інвестує в них. До технологічної екосистеми Roosh входять: венчурний фонд Roosh Ventures, технологічні компанії Reface і Zibra AI, проєкт з інтеграції штучного інтелекту в бізнеси Gathers, венчурна студія Pawa, дослідницька компанія Neurons Lab та найбільша українська AI-спільнота AI HOUSE.

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