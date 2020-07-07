Как отличить качественный коньяк от подделки: четыре простых шага

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 62507 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 90604 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 116402 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124894 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 126356 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 167787 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120753 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 154217 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104875 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103040 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

"Золотой век" Америки только начался": Трамп завершил выступление в Конгрессе

5 марта, 04:22 • 54369 просмотра
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 38433 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 57556 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 59154 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 54874 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 126287 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 167770 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 154202 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 404170 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 354132 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 20064 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 54911 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 59188 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 101801 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 112455 просмотра
Актуальное
Как отличить качественный коньяк от подделки: четыре простых шага

Как отличить качественный коньяк от подделки: четыре простых шага

Киев  •  УНН

 • 436643 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Фальсификация алкогольной продукции в Украине, по оценкам экспертов, очень распространённое явление. При покупке спиртного от приобретения подделки фактически сегодня не застрахован никто. Чтобы не попасться на уловку псевдо-производителей алкоголя, нужно знать, как отличить качественный продукт от поддельного. Советы и правила выбора качественного коньяка – в материале УНН.

Шаг 1: Выбрать правильное место шопинга и обратить внимание на цену

С целью минимизировать риск покупки поддельного коньяка, обращайтесь к услугам крупных, заслуживающих доверия супермаркетов. Либо специализированных магазинов, торгующих элитным алкоголем. С одной стороны, подобные магазины более ответственно относятся к выбору поставщиков, с другой — вы всегда можете потребовать там сертификат, удостоверяющий подлинность покупаемого товара.

Также следует обращать особое внимание на цену напитка. Не следует хватать с коньячного стеллажа бутылки, оцененные на 25 и более процентов меньше, чем основная масса аналогичного товара.

Согласитесь, что бутылка напитка, на производство которого было потрачено несколько лет и порядка пяти литров молодого виноградного вина, не может стоить дешево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно летом пить коньяк: рецепты лучших коктейлей

Шаг 2: Обратите особое внимание на упаковку и оформление напитка

Покупая коньяк, особое внимание обращайте на упаковку и оформление напитка. Как правило, хороший коньяк разливается в простые классические бутылки, не грешащие излишней вычурностью.

Помимо самой емкости, особое внимание следует обратить на пробку. Она должна быть изготовленной из пробкового дерева и плотно закупоривать бутылку. Если же тару напитка венчает полый, да еще и неплотно зафиксированный металлический колпачок, можете быть уверенны, что перед вами стопроцентная подделка.

Помимо этого, внимательно осмотрите все этикетки. Они должны быть наклеены симметрично и не содержать никаких внешних дефектов. Более того, настоящие коньячные этикетки, как правило, выполнены на высококачественной слегка рельефной бумаге, напоминающей образцы, используемые для напечатания денежных купюр. Собственно, и само качество принта выгодно отличается от тусклых и смазанных этикеток, красующихся на большинстве подделок.

Ну и, разумеется, присутствующая на бутылке акцизная марка должна быть наклеена поверх этикетки, а не наоборот. На самой этикетке непременно должны указываться следующие параметры: возраст и тип напитка, а также страна-производитель, место производства и перечень использованных ингредиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бренд Koktebel представил новую коллекцию премиальных коньяков Exclusive

Шаг 3: Консистенция

Перед покупкой следует изучить консистенцию коньяка, она должна быть густой и маслянистой. Для этого бутылку переворачивают вверх дном. Если со дна упала одна большая капля или вы видите на стекле следы стекания жидкости — это один из показателей качественного напитка.

Часто бутылка полностью заполнена жидкостью, и определить подделку выше упомянутым способом проблематично. В этом случае смотрят на пузыри. Если сразу после переворачивания бутылки вверх поднимаются большие пузыри и только потом маленькие — с некоторой уверенностью можно утверждать, что перед вами настоящий коньяк, по крайней мере, его консистенция близка к оригиналу.

Шаг 4: Особенности дегустации

Уже купленный напиток можно оценить на запах и вкус. Настоящий коньяк имеет приятный ароматический букет, меняющийся при испарении.

Чтобы проверить это, достаточно налить в бокал несколько капель коньяка и расплескать их по всему бокалу.

Вначале должен появиться дубовый аромат, который после взбалтывания и нагревания в ладонях меняется на запах табака, фруктов и прочее.

Фальсификат, сделанный из химических добавок, всегда пахнет одинаково. Ярко выраженный вкус или запах спирта указывает на низкокачественный напиток или подделку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АМКУ взялся за украинских производителей коньяка

Как ранее писал УНН, помимо откровенного фальсификата коньячной продукции на полках украинских магазинов можно встретить так называемый псевдо-грузинский либо псевдо-армянский коньяк.

Производитель такой продукции не имеет ничего общего с Грузией либо Арменией, разливается она в Украине, однако, для позиционирования товара маркетологи используют грузинские названия, а в рекламных роликах — грузинскую музыку, национальный костюмы и тд.

Такой вид псевдо-коньячной продукции может быть не опасным для здоровья потребителя, однако продажа его осуществляется путем введения покупателя в заблуждение. Также подобные “маркетинговые ходы” стоит считать недобросовестной конкуренцией, в первую очередь, в отношении настоящих и популярных в мире грузинских либо армянских коньяков.

Антимонопольный комитет Украины, к слову, с января текущего года ведет собственное расследования коньячного рынка в Украине, изучая, в том числе и описанные выше виды обмана потребителя. Среди прочих речь о таких брендах, как ТМ “Adjari”, “Aznauri”. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы