Как отличить качественный коньяк от подделки: четыре простых шага

Шаг 1: Выбрать правильное место шопинга и обратить внимание на цену

С целью минимизировать риск покупки поддельного коньяка, обращайтесь к услугам крупных, заслуживающих доверия супермаркетов. Либо специализированных магазинов, торгующих элитным алкоголем. С одной стороны, подобные магазины более ответственно относятся к выбору поставщиков, с другой — вы всегда можете потребовать там сертификат, удостоверяющий подлинность покупаемого товара.

Также следует обращать особое внимание на цену напитка. Не следует хватать с коньячного стеллажа бутылки, оцененные на 25 и более процентов меньше, чем основная масса аналогичного товара.

Согласитесь, что бутылка напитка, на производство которого было потрачено несколько лет и порядка пяти литров молодого виноградного вина, не может стоить дешево.

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Шаг 2: Обратите особое внимание на упаковку и оформление напитка

Покупая коньяк, особое внимание обращайте на упаковку и оформление напитка. Как правило, хороший коньяк разливается в простые классические бутылки, не грешащие излишней вычурностью.

Помимо самой емкости, особое внимание следует обратить на пробку. Она должна быть изготовленной из пробкового дерева и плотно закупоривать бутылку. Если же тару напитка венчает полый, да еще и неплотно зафиксированный металлический колпачок, можете быть уверенны, что перед вами стопроцентная подделка.

Помимо этого, внимательно осмотрите все этикетки. Они должны быть наклеены симметрично и не содержать никаких внешних дефектов. Более того, настоящие коньячные этикетки, как правило, выполнены на высококачественной слегка рельефной бумаге, напоминающей образцы, используемые для напечатания денежных купюр. Собственно, и само качество принта выгодно отличается от тусклых и смазанных этикеток, красующихся на большинстве подделок.

Ну и, разумеется, присутствующая на бутылке акцизная марка должна быть наклеена поверх этикетки, а не наоборот. На самой этикетке непременно должны указываться следующие параметры: возраст и тип напитка, а также страна-производитель, место производства и перечень использованных ингредиентов.

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Шаг 3: Консистенция

Перед покупкой следует изучить консистенцию коньяка, она должна быть густой и маслянистой. Для этого бутылку переворачивают вверх дном. Если со дна упала одна большая капля или вы видите на стекле следы стекания жидкости — это один из показателей качественного напитка.

Часто бутылка полностью заполнена жидкостью, и определить подделку выше упомянутым способом проблематично. В этом случае смотрят на пузыри. Если сразу после переворачивания бутылки вверх поднимаются большие пузыри и только потом маленькие — с некоторой уверенностью можно утверждать, что перед вами настоящий коньяк, по крайней мере, его консистенция близка к оригиналу.

Шаг 4: Особенности дегустации

Уже купленный напиток можно оценить на запах и вкус. Настоящий коньяк имеет приятный ароматический букет, меняющийся при испарении.

Чтобы проверить это, достаточно налить в бокал несколько капель коньяка и расплескать их по всему бокалу.

Вначале должен появиться дубовый аромат, который после взбалтывания и нагревания в ладонях меняется на запах табака, фруктов и прочее.

Фальсификат, сделанный из химических добавок, всегда пахнет одинаково. Ярко выраженный вкус или запах спирта указывает на низкокачественный напиток или подделку.

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Как ранее писал УНН, помимо откровенного фальсификата коньячной продукции на полках украинских магазинов можно встретить так называемый псевдо-грузинский либо псевдо-армянский коньяк.

Производитель такой продукции не имеет ничего общего с Грузией либо Арменией, разливается она в Украине, однако, для позиционирования товара маркетологи используют грузинские названия, а в рекламных роликах — грузинскую музыку, национальный костюмы и тд.

Такой вид псевдо-коньячной продукции может быть не опасным для здоровья потребителя, однако продажа его осуществляется путем введения покупателя в заблуждение. Также подобные “маркетинговые ходы” стоит считать недобросовестной конкуренцией, в первую очередь, в отношении настоящих и популярных в мире грузинских либо армянских коньяков.

Антимонопольный комитет Украины, к слову, с января текущего года ведет собственное расследования коньячного рынка в Украине, изучая, в том числе и описанные выше виды обмана потребителя. Среди прочих речь о таких брендах, как ТМ “Adjari”, “Aznauri”.