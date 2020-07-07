Як відрізнити якісний коньяк від підробки: чотири простих кроки

Крок 1: Вибрати правильне місце шопінгу і звернути увагу на ціну

З метою мінімізувати ризик покупки підробленого коньяку, звертайтеся до послуг великих, які заслуговують на довіру, супермаркетів. Або спеціалізованих магазинів, які торгують елітним алкоголем. З одного боку, подібні магазини більш відповідально ставляться до вибору постачальників, з іншого - ви завжди можете вимагати там сертифікат, що засвідчує справжність товару, який купуєте.

Також слід звертати особливу увагу на ціну напою. Не слід хапати з коньячного стелажа пляшки, оцінені на 25% менше, ніж основна маса аналогічного товару.

Погодьтеся, що пляшка напою, на виробництво якого було витрачено кілька років і близько п'яти літрів молодого виноградного вина, не може коштувати дешево.

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Крок 2: Зверніть особливу увагу на упаковку і оформлення напою

Купуючи коньяк, особливу увагу звертайте на упаковку і оформлення напою. Як правило, хороший коньяк розливається в прості класичні пляшки, які не грішать зайвою вишуканістю.

Крім самої ємності, особливу увагу слід звернути на пробку. Вона повинна бути виготовленою з коркового дерева і щільно закупорювати пляшку. Якщо ж тару напою вінчає порожнистий, та ще й нещільно зафіксований металевий ковпачок, можете бути впевнені, що перед вами стовідсоткова підробка.

Крім цього, уважно огляньте всі етикетки. Вони повинні бути наклеєні симетрично і не містити ніяких зовнішніх дефектів. Більш того, справжні коньячні етикетки, як правило, виконані на високоякісному злегка рельєфному папері, що нагадує зразки, які використовуються для надрукування грошових купюр. Власне, і сама якість принта вигідно відрізняється від тьмяних і змазаних етикеток, що красуються на більшості підробок.

Ну і, зрозуміло, присутня на пляшці акцизна марка повинна бути наклеєна поверх етикетки, а не навпаки. На самій етикетці обов'язково повинні зазначатися такі параметри: вік і тип напою, а також країна-виробник, місце виробництва і перелік використаних інгредієнтів.

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Крок 3: Консистенція

Перед покупкою слід вивчити консистенцію коньяку, вона повинна бути густою і маслянистою. Для цього пляшку перевертають догори дном. Якщо з дна впала одна велика крапля або ви бачите на склі сліди стікання рідини - це один з показників якісного напою.

Часто пляшка повністю заповнена рідиною, і визначити підробку вище згаданим способом проблематично. В цьому випадку дивляться на бульбашки. Якщо відразу після перекидання пляшки вгору піднімаються великі бульбашки і тільки потім маленькі - з деякою впевненістю можна стверджувати, що перед вами справжній коньяк, принаймні, його консистенція близька до оригіналу.

Крок 4: Особливості дегустації

Вже куплений напій можна оцінити на запах і смак. Справжній коньяк має приємний ароматичний букет, який змінюється при випаровуванні.

Щоб перевірити це, досить налити в келих кілька крапель коньяку і розплескати їх по всьому келиху.

Спочатку повинен з'явитися дубовий аромат, який після збовтування і нагрівання в долонях змінюється на запах тютюну, фруктів та інше.

Фальсифікат, зроблений з хімічних добавок, завжди пахне однаково. Яскраво виражений смак або запах спирту вказує на низькоякісний напій або підробку.

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Як раніше писав УНН, крім відвертого фальсифікату коньячної продукції на полицях українських магазинів можна зустріти так званий псевдо-грузинський або псевдо-вірменський коньяк.

Виробник такої продукції не має нічого спільного з Грузією або Вірменією, розливається вона в Україні, однак, для позиціонування товару маркетологи використовують грузинські назви, а в рекламних роликах - грузинську музику, національні костюми і тд.

Такий вид псевдо-коньячної продукції може бути безпечним для здоров'я споживача, проте продаж його здійснюється шляхом введення покупця в оману. Також подібні "маркетингові ходи" варто вважати несумлінною конкуренцією, в першу чергу, щодо справжніх і популярних в світі грузинських або вірменських коньяків.

Антимонопольний комітет України, до слова, з січня поточного року веде власне розслідування коньячного ринку в Україні, вивчаючи, в тому числі і описані вище види обману споживача. Серед інших мова про такі бренди, як ТМ "Adjari", "Aznauri".