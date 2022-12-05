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Как в условиях регулярного отсутствия воды и света ухаживать за волосами – рассказала трихолог

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. При частых отключениях электроэнергии не всегда есть возможность нормально очистить кожу головы, хотя это важная составляющая для здоровых волос. О том, каким должен быть уход в нынешних условиях и какие средства выбирать, рассказала трихолог-реабилитолог Юлия Дудий.

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«В данных условиях трудно поддерживать чистоту кожи, а для здоровых волос главными является чистая кожа головы. Несвоевременное очищение может привести к обострению различных проблем с кожей, например, себорейному дерматит. Так что если есть возможность нагреть воду и помыть голову, не стоит этим пренебрегать. Если нет возможности своевременно очищать кожу головы, слишком частое использование сухих шампуней я бы не рекомендовала. Но когда все же приходится их использовать, советую обращать внимание на те средства, которые по своим свойствам не будут забивать поры кожи головы и вызвать еще большее загрязнение кожи. Обычно они не самые бюджетные. Кроме того, следует понимать, что сухой шампунь никогда не заменит нормальное мытье головы и может быть как средство, которое поможет в экстренной ситуации», – рассказала трихолог.

Детали

Врач добавляет, что в условиях регулярного использования сухих шампуней в уходе обязательно должны быть пилинги для кожи головы или скрабы. Ведь обычным шампунем достаточно сложно добиться нормального очищения.

«Также в периоды, когда нет возможности своевременно мыть голову, следует обратить внимание на те шампуни, которые более интенсивно будут очищать кожу. Ведт, например, если человек обычно моет голову через день, а сейчас приходится по 3-4 дня ходить без душа, то обычный шампунь, который может быть мягким, который, безсульфатный, с плохими промывающими свойствами, не справляется с достаточным очищением кожи головы. Кроме того, промывайте ее достаточно тщательно, то есть приподнимайте волосы и пальцами пройдите по всей поверхности волосяной части кожи головы. Намыливайте до тех пор, пока не будете чувствовать, что кожа головы действительно промыта», – отметила Дудий.

Также трихолог советует обращать внимание на шампуни, которые в своем составе содержат абсорбирующие компоненты, например глину или уголь, или поверхностно активные вещества, которые будут более интенсивно промывать кожу.

Напомним

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