Як в умовах регулярної відсутності води та світла доглядати за волоссям – розповіла трихолог

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«У даних умовах важко підтримувати чистоту шкіри, а для здорового волосся головним є чиста шкіра голови. Несвоєчасне очищення може спричинити загострення різних проблем зі шкірою, наприклад, себорейний дерматит. Тож якщо є можливість нагріти воду і помити голову, не варто цим нехтувати. Якщо немає можливості своєчасно очищати шкіру голови, занадто часте використання сухих шампунів я б не рекомендовала. Але коли все ж доводиться їх використовувати, раджу звертати уваги на ті засоби, які за своїми властивостями не будуть забивати пори шкіри голови та спричиняти ще більше забруднення шкіри. Зазвичай вони не найбюджетніші. Крім того, варто розуміти, що сухий шампунь ніколи не замінить нормальне миття голови і може бути як засіб, який допоможе в екстреній ситуації», – розповіла трихолог.

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Лікар додає, що в умовах регулярного використання сухих шампунів в догляді обов’язково мають бути пілінги для шкіри голови або скраби. Адже звичайним шампунем досить складно досягти нормального очищення.

«Також в періоди, коли немає можливості своєчасно мити голову, варто звернути увагу на ті шампуні, які більш інтенсивніше будуть очищати шкіру. Бо, наприклад, якщо людина зазвичай миє голову через день, а зараз доводиться по 3-4 дні ходити без душа, то звичайний шампунь, який може бути м’яким, безсульфатним, з поганими промиваючими властивостями, не справлятиметься із достатнім очищенням шкіри голови. Крім того, промивайте її достатньо ретельно, тобто піднімайте волосся і пальцями пройдіть по всій поверхні волосяної частини шкіри голови. Намилюйте до тих пір, поки не будете відчувати, що шкіра голови справді промита», – зазначила Дудій.

Також трихолог радить звертати увагу на шампуні, які у своєму складі містять абсорбуючі компоненти, наприклад, глину чи вугілля, або поверхнево активні речовини, що будуть більш інтенсивніше промивати шкіру.

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