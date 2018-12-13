Как украинцы зарабатывают на суррогатном материнстве

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Только за последние 7 лет к услугам украинских суррогатных матерей удалась 1000 иностранных пар из 18 стран мира. И это статистика на примере только одного медицинского центра репродуктивных технологий. А сколько таких центров в Украине в целом? Для того чтобы получить представление достаточно просто обратиться к поиску в Интернете и увидеть десятки объявлений центрах, предоставляющих подобные услуги.

Однако, УНН предлагает рассмотреть схему на конкретном примере. В Украине есть некий медицинский центр вспомогательных репродуктивных технологий ООО "Виотехсом", в котором среди других репродуктивных технологий предоставляют услуги суррогатного материнства. В период с 2011 по 2018 годы к ним обратилась 1000 иностранных пар из 18 стран мира. Все они воспользовались услугами украинских суррогатных матерей в этом центре.

Казалось бы, ничего особенно, потому что в Украине такая услуга - абсолютно законна. В отличие от многих европейских стран. Все бы ничего, жили бы себе, работали, людей счастливыми делали, как бы однажды очередная счастливая зарубежная пара не приехала в свою страну и не обнаружила, что ребенок - биологически не их, а справка о его родстве с родителями - фальшивая.

А было это так. В медцентр обратились супруги из Италии, не могло иметь детей. Пара захотела воспользоваться услугами суррогатной матери в Украине. Итальянцы заключили договор с ООО "Виотехсом" о суррогатном рождения двух младенцев. Далее, вместо того, чтобы придерживаться Инструкции о порядке применения вспомогательных репродуктивных технологий (утверждена МЗ от 23.12.2008 № 771), владелец медцентра вместе с главным врачом, не проводя никакого обследования пары и забора их биоматериала, подсадили суррогатной матери яйцеклетку постороннего человека.

На седьмом месяце беременности суррогатная мать родила двух мальчиков, один из которых из-за тяжелого состояния умер, не прожив более 24 часов. Другого ребенка владелец центра Точиловский передал итальянцам. Ребенка зарегистрировали в украинском органе гражданского состояния, предоставив справку о генетическом родстве ребенка и итальянцев (но мы помним, что яйцеклетку суррогатной матери подсадили не от итальянки, а от постороннего человека). Соответственно, главный врач был в сговоре с владельцем медцентра и умышленно подделал справку о генетическом родстве итальянцев и новорожденного мальчика. И здесь уже началось расследование с украинской стороны. Прокуратура сейчас проводит расследование факта торговли украинскими детьми под видом суррогатного материнства. В результате этих расследований уже привлечены к уголовной ответственности трех сотрудников медицинского центра "Виотехсом" (в том числе и владельца), а владелец, кстати - гражданин Германии и Молодовы.

"Владелец медицинского центра ООО "Виотехсом" Точиловский Альберт (гражданин Федеративной Республики Германии и Республики Молдова) по ч. З ст. 149, ч. 2 ст. 28 ч. ст. 212, ч. З ст. 209 УК Украины. Главный врач медицинского центра ООО "Виотехсом" Копков В.С. - ч. З ст. 149, ч. 1 ст, 366, ч. 2 ст. 28 ч. Ст. 212 УК Украины. Директор ООО "Виотехсом" Куприець Ю.М. - ч. 2 ст. 28 ч. Ст. 212 УК Украины ", - говорится в ответе главного военного прокурора Анатолия Матиос на запрос УНН.

По информации Матиоса, прокурор в уголовном производстве ходатайствовал об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд применил к Точиловскому и Копкову домашний арест, который затем сменил на залог в размере 1,7 млн гривен и личное обязательство соответственно, а в отношении подозреваемого Куприйця - залог в размере 140 тыс. гривен.

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Кстати, прокуратура обратилась за международно-правовой помощью государствам, куда были вывезены дети рожденные в Украине. Запросы в другие страны направлены с целью получения биологических образцов от иностранных родителей и детей, которых они получили в Украине, прибегнув к услугам суррогатного материнства в клинике "Виотехсом".

Если в итальянской ситуации махинации владельца центра не затронули суррогатную мать, это была еще одна иностранная пара, также клиенты медцентра, у которых умер младенец и они просто его оставили.

Как все было. В июле этого года одна из суррогатных матерей родила девочку для французской пары. Из-за тяжелого состояния девочка находилась в течение 2 месяцев в детском медицинском учреждении Киева, но вскоре умерла. Французская пара после этого оставила ребенка в больнице и вопросами ее захоронения вынуждена была заниматься суррогатная мать, признавшая себя биологической матерью ребенка. Более того, по данным следствия, за этот период суррогатными матерями стали 700 женщин - вынужденных переселенок из Донбасса.

Такие факты еще раз подтверждают то, что не все иностранные пары, пользующихся услугами медицинского центра ООО "Виотехсом", имеют благотворительные намерения и готовы нести дополнительные материальные затраты", - говорится в ответе главного военного прокурора Анатолия Матиос на запрос УНН.

Но трио чудо-репродуктологов любят не только подделывать справки о ДНК, они еще очень любят выводить деньги из этого бизнеса в офшоры.

Схема такова: Точиловский зарегистрировал на одном из Сейшельских островов, на территории которого создана международная торговая зона для развития так называемого "оффшорного бизнеса", компании Renaissance Holding LTD (далее - ООО "Ренессанс Холдинг ЛТД»). При этом деятельность обеих компаний не связана с предоставлением медицинских услуг в сфере ВРТ, но является агентом ООО "Виотехсом", - говорится в ответе на запрос УНН.

То есть, Точиловский разработал и в дальнейшем оказывал иностранным клиентам для подписания на территории Украины договор между юридической компанией "Renaissance" и родителями-заказчиками о предоставлении услуг. При этом в договоре фактически отмечались как реквизиты ООО "Виотехсом", в частности место регистрации г. Киев, ул. Отто Шмидта, 2/6, так и официально зарегистрированный им знак для товаров и услуг. С целью подтверждения своей принадлежности к ООО "Renaissance" Точиловский указывал себя директором этого общества, используя псевдоним Альберт Манн.

По условиям этого договора иностранные родители-заказчики обязывались оплатить Обществу стоимость пакета предоставляемых услуг, связанных с организацией и осуществлением им программы суррогатного материнства. Стоимость такого пакета услуг в разный период времени с 2010 по 2018 годы составляла от 29 900 евро до 49 900 евро, которые перечислялись на банковские счета Общества в Республике Кипр, Латвийской Республике и других странах.

Одновременно иностранные клиенты ООО "Виотехсом" подписывали совместный договор об осуществлении вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства между супругами, суррогатной матерью и учреждением здравоохранения, которым в этом договоре выступал медицинский центр ООО "Виотехсом" в лице главного врача Копкова В.С.

По условиям этого договора услуги медицинского центра ООО "Виотехсом" является бесплатным, а родители-заказчики обязуются оплатить суррогатной матери денежные средства в качестве компенсации за неудобства при беременности, за потерянный заработок, покрытие расходов на питание и обеспечение благополучного протекания беременности.

На самом деле указанные компенсации и расходы суррогатной матери оплачивал медицинский центр ООО "Виотехсом" по разработанной им программе предоставления услуг суррогатного материнства, по условиям которой суррогатная мать получала в разный период времени с 2010 по 2018 годы денежные средства в размере от 8 000 до 14 000 евро в зависимости от рождения одного или двух детей.

То есть, на рынке суррогатного материнства в Украине можно запросто столкнуться с вживлением чужих биоматериалов, поддельных ДНК справок, бросить на произвол суррогатных матерей с их умершими детьми и конечно же, с финансовыми махинациями. Полный комплект.

В Украине уже неоднократно поднимался вопрос запрета такого вида бизнеса. Как видим, украинцы даже на детях не могут не мухлевать. Поэтому, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба тоже постоянно поднимает вопрос запрета суррогатного материнства в Украине. Кулеба как Омбудсмен постоянно поднимает проблему суррогатного материнства во время встреч с представителями посольств, с депутатами, экспертами.

"Но есть определенные лоббисты (суррогатного материнства в Украине - ред.) - это юридические компании, медицинские компании, которые на этом зарабатывают огромные средства", - говорит он.

"Я бы запретил вообще суррогатное материнство в Украине. Для иностранцев, в первую очередь. Потому что это купля-продажа детей. Для украинцев также много причин для запрете", - говорит Омбудсмен.

По его словам, прежде всего в Украине нет четких и прозрачных законов о суррогатного материнства. Как отметил Омбудсмен, в стране уже были случаи, когда родители-иностранцы отказывались от детей, рожденных суррогатной матерью из-за проблем с их здоровьем. Кроме того, не предусмотрен механизм отказа суррогатной матери от ранее обещанных услуг.

Кроме того, в стране отсутствует база данных генетических материалов, что может привести в дальнейшему к повторному использованию детьми родительского материала и рождения детей с серьезными нарушениями здоровья.

Также Кулеба отметил, что многие страны, в которых суррогатное материнство было урегулировано законодательно запретили его. Так поступили, в частности, Таиланд, Индия, Мексика и другие.

Кстати, как сообщал УНН, следствие отработало всю цепь преступного бизнеса по торговле украинскими детьми. В ходе расследования было установлено, что преступную деятельность покрывает народный депутат Виталий Куприй.