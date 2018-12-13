Як українці заробляють на сурогатному материнстві

КИЇВ. 13 Грудня. УНН. Лише за останні 7 років до послуг українських сурогатних матерів вдалася 1 000 іноземних пар з 18 країн світу. І це статистика на прикладі лише одного медичного центру репродуктивних технологій. А скільки таких центрів в Україні загалом? Для того аби отримати уявлення достатньо просто звернутися до пошуку в Інтернеті та побачити десятки оголошень центри, що надають подібні послуги.

Проте, УНН пропонує розглянути схему на конкретному прикладі. В Україні є такий собі медичний центр допоміжних репродуктивних технологій ТОВ “Віотехсом”, в якому з-поміж інших репродуктивних технологій надають послуги сурогатного материнства. В період з 2011 по 2018 роки до них звернулася 1000 іноземних пар з 18 країн світу. Усі вони скористалися послугами українських сурогатних матерів в цьому центрі.

Здавалося б, нічого особливо, бо в Україні така послуга — абсолютно законна. На відміну від багатьох європейських країн. Все б нічого, жили б собі, працювали, людей щасливими робили, як би одного разу чергова щаслива закордонна пара не приїхала в свою країну і не виявила, що дитина — біологічно не їхня, а довідка про її споріднену з батьками ДНК — фальшива.

А було це так. До медцентру звернулося подружжя з Італії, яке не могло мати дітей. Пара захотіла скористатися послугами сурогатної матері в Україні. Італійці заключили договір з ТОВ “Віотехсом” про сурогатне народження двох немовлят. Далі, замість того, щоб дотримуватися Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій (затверджена МОЗ від 23.12.2008 № 771), власник медцентру разом з головним лікарем, не проводячи ніякого обстеження пари і забору їх біоматеріалу, підсадили сурогатній матері яйцеклітину сторонньої людини.

На сьомому місяці вагітності сурогатна матір народила двох хлопчиків, один з яких через тяжкий стан помер, не проживши більше 24 годин. Іншу дитину власник центру Точиловський передав італійцям. Дитину зареєстрували в українському органі реєстрації цивільного Стану, надавши довідку про генетичну спорідненість дитини та італійців (але ж ми пам’ятаємо, що яйцеклітину сурогатній матері підсадили не від італійки, а від сторонньої людини). Відповідно, головний лікар був у змові з власником медцентру і зумисно підробив довідку про генетичну спорідненість італійців і новонародженого хлопчика. І тут вже почалося розслідування з української сторони. Прокуратура зараз проводить розслідування факту торгівлі українськими дітьми під виглядом сурогатного материнства. В результаті цих розслідувань вже притягнуто до кримінальної відповідальності трьох працівників медичного центру “Віотехсом” (зокрема і власника), а власник, до речі — громадянин Німеччини та Молодови.

“Власник медичного центру ТОВ „Віотехсом“ Точиловський Альберт (громадянин Федеративної Республіки Німеччини та Республіки Молдови) за ч. З ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 212, ч. З ст. 209 КК України. Головний лікар медичного центру ТОВ „Віотехсом“ Копков В.С. — ч. З ст. 149, ч. 1 ст, 366, ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 212 КК України. Директор ТОВ „Віотехсом“ Купрієць Ю.М. — ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 212 КК України”, — йдеться у відповіді головного військового прокурора Анатолія Матіоса на запит УНН.

За інформацією Матіоса, прокурор у кримінальному провадженні клопотав про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд застосував до Точиловського та Копкова домашній арешт, який потім змінив на заставу у розмірі 1,7 млн. гривень та особисте зобов’язання відповідно, а щодо підозрюваного Купрійця — заставу у розмірі 140 тис. гривень.

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До речі, прокуратура звернулася за міжнародно-правовою допомогою до держав, куди були вивезені діти народжені в Україні. Запити до інших країн спрямовані з метою отримання біологічних зразків від іноземних батьків та дітей, яких вони отримали в України, вдавшись до послуг сурогатного материнства в клініці “Віотехсом”.

Якщо в італійській ситуації махінації власника центру не зачіпили сурогатну матір, то була ще одна іноземна пара, також клієнти медцентру, в яких померло немовля і вони просто його покинули.

Як все було. У липні цього року одна із сурогатних матерів народила дівчинку для французької пари. Через тяжкий стан дівчинка перебувала протягом 2 місяців у дитячому медичному закладі Києва, але невдовзі померла. Французька пара після цього залишила дитину у лікарні і питаннями її захоронення змушена була займатися сурогатна матір, яка визнала себе біологічною матір’ю дитини. Більше того, за даними слідства, за цей період сурогатними матерями стали 700 жінок — вимушених переселенок з Донбасу.

Такі факти ще раз підтверджують те, що не всі іноземні пари, що користуються послугами медичного центру ТОВ “Віотехсом”, мають благодійні наміри і готові нести додаткові матеріальні витрати“, — йдеться у відповіді головного військового прокурора Анатолія Матіоса на запит УНН.

Але тріо чудо-репродуктологів люблять не тільки підробляти довідки про ДНК, вони ще дуже люблять виводити гроші з цього бізнесу в офшори.

Схема така : Точиловський зареєстрував на одному із Сейшельських островів, на території якого створена міжнародна торгівельна зона для розвитку так званого “офшорного бізнесу”, компанію Renaissance Holding LTD (далі — ТОВ “Ренесанс Холдінг ЛТД”). При цьому діяльність обох компаній не пов’язана із наданням медичних послуг у сфері ДРТ, але є агентом ТОВ “Віотехсом”, — йдеться у відповіді на запит УНН.

Тобто, Точиловський розробив і надалі надавав іноземним клієнтам для підписання на території України договір між юридичною компанією “Renaissance” і батьками-замовниками про надання послуг. При цьому в договорі фактично зазначалися як реквізити ТОВ “Віотехсом”, зокрема місце реєстрації м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6, так і офіційно зареєстрований ним знак для товарів та послуг. З метою підтвердження своєї належності до ТОВ “Renaissance” Точиловський А. вказував себе директором цього Товариства, використовуючи псевдонім Альберт Манн.

За умовами цього договору іноземні батьки-замовники зобов’язувалися оплатити Товариству вартість пакету наданих послуг, пов’язаних із організацією та здійсненням для них програми сурогатного материнства. Вартість такого пакету послуг у різний період часу з 2010 по 2018 роки становила від 29 900 евро до 49 900 евро, які перераховувалися на банківські рахунки Товариства у Республіці Кіпр, Латвійській Республіці та інших країнах.

Одночасно іноземні клієнти ТОВ “Віотехсом” підписували спільний договір щодо здійснення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства між подружжям, сурогатною матір’ю та закладом охорони здоров’я, яким у цьому договорі виступав медичний центр ТОВ “Віотехсом” в особі головного лікаря Копкова В.С.

За умовами цього договору послуги медичного центру ТОВ “Віотехсом” є безоплатними, а батьки-замовники зобов’язуються оплатити сурогатній матері грошові кошти, як компенсацію за незручності при вагітності, за втрачений заробіток, покриття витрат на харчування та забезпечення благополучного протікання вагітності.

Насправді вказані компенсації та витрати сурогатній матері оплачував медичний центр ТОВ “Віотехсом” згідно із розробленою ним програмою надання послуг сурогатного материнства, за умовами якої сурогатна матір отримувала у різний період часу з 2010 по 2018 роки грошові кошти у розмірі від 8 000 до 14 000 евро в залежності від народження одного чи двох дітей.

Тобто, на ринку сурогатного материснтва в Україні можна запросто зіштовхунится з вживленням чужих біоматеріалів, підроблених ДНК-довідок, покинути на призволяще сурогатних матерів з їх померлими дітьми і звісно ж, з фінансовими махінаціями. Повний комплект.

В Україні вже неодноразово піднімалося питання заборони такого виду бізнесу. Як бачимо, українці навіть на дітях не можуть не мухлювати. Відтак, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба теж постійно піднімає питання заборони сурогатного материнства в Україні. Кулеба як Омбудсмен постійно піднімає проблему сурогатного материнства під час зустрічей з представниками посольств, з депутатами, експертами.

“Але є певні лобісти (сурогатного материнства в Україні — ред.) — це юридичні компанії, медичні компанії, які на цьому заробляють шалені кошти”, — каже він.

“Я б заборонив взагалі сурогатне материнство в Україні. Для іноземців, в першу чергу. Тому що це купівля-продаж дітей. Для українців є також багато причин щодо заборони”, — каже Омбудсмен.

За його словами, перш за все в Україні немає чітких і прозорих законів щодо сурогатного материнства. Як зазначив Омбудсмен, в країні уже траплялись випадки, коли батьки-іноземці відмовлялись від дітей, народжених сурогатною матір’ю через вади у їхньому здоров’ї. Крім того, не передбачений механізм відмови сурогатної матері від раніше обіцяних послуг.

Окрім того, в країні відсутня база даних генетичних матеріалів, що може призвести в подальшому до повторного використання дітьми батьківського матеріалу й народження дітей із серйозними вадами здоров’я.

Також Кулеба зазначив, що багато країн, в яких сурогатне материнство було неврегульовано законодавчо, заборонили його.Так вчинили, зокрема, Таїланд, Індія, Мексика тощо.

До речі, як повідомляв УНН, слідство відпрацювало увесь ланцюг злочинного бізнесу з торгівлі українськими дітьми. В ході розслідування було встановлено, що злочинну діяльність покриває народний депутат Віталій Купрій.