Как родственникам пропавших без вести получить пенсию по потере кормильца: ответ Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что члены семей пропавших без вести, могут получить пенсию по потере кормильца. Об этом сообщает пресс-служба, информирует УНН.
Детали
Кто из родственников пропавшего без вести, имеет право на пенсию по потере кормильца:
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- Дети до 18 лет.
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- Дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения.
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- Дети пропавшего без вести, являющиеся сиротами, до 23 лет независимо от факта обучения.
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- Муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.
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- Муж или жена, а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
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- Родители и муж или жена пропавшего без вести, которые не были на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.
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Какие именно льготы предусмотрены?
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- Путевки в санаторно-курортные заведения с оплатой 50% стоимости.
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- Пятьдесят процентов скидки на оплату квартиры и плату за коммунальные услуги.
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- Право на безвозмездный проезд всеми видами городского транспорта в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов.
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- Члены семей имеют право на земельный участок и помощь от органов местного самоуправления в строительстве.
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- Право на безвозмездное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемого в домах государственного жилищного фонда, и внеочередное право на улучшение жилищных условий.
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Для подачи заявки можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Также это можно сделать онлайн: через веб-портал электронных услуг ПФУ или на портале «Дія».
Дополнение
Нынешним бюджетом предусмотрены все необходимые средства на выплату ежемесячного денежного довольствия для военнослужащих.