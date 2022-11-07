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Как родственникам пропавших без вести получить пенсию по потере кормильца: ответ Минреинтеграции

Как родственникам пропавших без вести получить пенсию по потере кормильца: ответ Минреинтеграции

Киев • УНН

 • 184594 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что члены семей пропавших без вести, могут получить пенсию по потере кормильца. Об этом сообщает пресс-служба, информирует УНН.

Детали 

Кто из родственников пропавшего без вести, имеет право на пенсию по потере кормильца:

  • Дети до 18 лет.
  • Дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения.
  • Дети пропавшего без вести, являющиеся сиротами, до 23 лет независимо от факта обучения.
  • Муж или жена, родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.
  • Муж или жена, а в случае их отсутствия - один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
  • Родители и муж или жена пропавшего без вести, которые не были на его иждивении, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

Какие именно льготы предусмотрены?

  • Путевки в санаторно-курортные заведения с оплатой 50% стоимости.
  • Пятьдесят процентов скидки на оплату квартиры и плату за коммунальные услуги.
  • Право на безвозмездный проезд всеми видами городского транспорта в пределах района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов.
  • Члены семей имеют право на земельный участок и помощь от органов местного самоуправления в строительстве.
  • Право на безвозмездное получение в частную собственность жилого помещения, занимаемого в домах государственного жилищного фонда, и внеочередное право на улучшение жилищных условий.

Для подачи заявки можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Также это можно сделать онлайн: через веб-портал электронных услуг ПФУ или на портале «Дія»

Дополнение

Нынешним бюджетом предусмотрены все необходимые средства на выплату ежемесячного денежного довольствия для военнослужащих.

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