Як родичам зниклих безвісти отримати пенсію по втраті годувальника: відповідь Мінреінтеграції

Деталі

Хто з родичів зниклого безвісти, має право на пенсію по втраті годувальника:



Діти віком до 18 років.



Діти від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчання.



Діти зниклого безвісти, які є сиротами, до 23 років незалежно від факту навчання.



Чоловік або дружина, батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.



Чоловік або дружина, а в разі їхньої відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.



Батьки і чоловік або дружина зниклого безвісти, які не були на її утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо внаслідок такого зникнення вони втратили джерело засобів до існування.



Які саме пільги передбачені?



Путівки до санаторно-курортних закладів з оплатою 50% вартості.



П’ятдесят відсотків знижки на оплату квартири та плату за комунальні послуги.



Право на безоплатний проїзд усіма видами міського транспорту в межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення й автобусами приміських маршрутів.



Члени сімей мають право на земельну ділянку та допомогу від органів місцевого самоврядування у будівництві.



Право на безоплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке займають у будинках державного житлового фонду, та позачергове право на поліпшення житлових умов.



Для подачі заявки можна звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Також це можна зробити онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ або на порталі «Дія».

Доповнення

Цьогорічним бюджетом передбачені всі необхідні кошти на виплату щомісячного грошового забезпечення для військовослужбовців.