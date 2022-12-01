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Как подготовиться к работе с криптой: рассказал юрист FAVBET

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта 2022 года подписал долгожданный закон «Про віртуальні активи». Без преувеличения историческое решение для страны уже несколько лет поддерживается в топе рейтинга Global Crypto Adoption Index. К сожалению, окончательного выхода крипты из тени пока не произошло, ведь законодатели до сих пор не проголосовали за изменения в Налоговый кодекс, к которым, собственно, привязано вступление в силу закона, передает УНН.

Впрочем, эксперты отрасли ожидают, что этот вопрос может быть решен еще до конца года, а потому украинский бизнес должен быть готов к новым реалиям уже сейчас. CLO компании FAVBET Михаил Приходько поделился своим видением влияния новых платежных инструментов и как применить их в бизнесе.

Урегулировать не только криптовалютные расчеты, но и сопутствующие технологические инновации

Это поможет однозначно повысить инвестиционную привлекательность рынка для международных партнеров и привлечет внимание новых прогрессивных клиентов. Процесс криптовалют откроет перед украинскими компаниями возможность стать конкурентоспособными на международных рынках.

Подробно оценить международную практику

FAVBET постоянно ищет и внедряет инновационные инструменты. Операции с криптовалютами не стали исключением. Мы подробно рассмотрели реализованные проекты по этому направлению, оценили международную практику процессинга, провели тесты. По нашим оценкам, виртуальные активы уже в скором времени станут привычными и будут широко использоваться в повседневной жизни каждого человека. Не исключением будет и область развлечений.

Изучить и учесть все плюсы работы с криптовалютой

Учитывая, что криптовалюты создавали в качестве альтернативы фиатным деньгам, они могут предложить бизнесам несколько важных преимуществ. Таких как независимость от инфляции, невозможность блокировки и относительная анонимность. Также следует учитывать и скорость и дешевизну трансакций, особенно когда речь идет о больших суммах.

Оценить возможные вызовы

Интеграция новых методов для бизнеса до сих пор связана с рядом вызовов. В первую очередь с тем, что закон «Про віртуальні активи» до сих пор не вступил в силу. В настоящее время бизнес фактически не имеет законных оснований для введения криптовалютных платежей.

Даже когда закон вступит в силу, должно пройти определенное время, прежде чем регуляторы сформируют нормативно-правовую базу, разработают четкие правила и предоставят необходимые разъяснения. Надеемся, что этот процесс не затянется.

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