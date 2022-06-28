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Как Pets Patrol кормит и спасает животных в Украине

Как Pets Patrol кормит и спасает животных в Украине

Киев • УНН

 • 317691 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Социальный проект COLLAR Company, направленный на помощь животным пострадавшим в результате войны, успешно выполняет свою миссию. Управляет этим социальным проектом Варвара Петренко, президент международной федерации Dog Puller. Именно она организует международные чемпионаты по этому виду спорта. А помогает ей в этом Сергей Шкот, изобретатель Пуллера, тренировочного снаряда для собак, передает УНН.

Детали

За все время работы проекта “Pets Patrol” при поддержке международных партнеров Peace Winds Japan и местных волонтеров они раздали более 14 000 кг корма для животных в наиболее пострадавших районах Чернигова. Раздачу бесплатного корма проводили в таких районах: Бобровица, Новоселовка, Старая Подусовка, Лесковица, Киинка. Для тех, кто не имел возможности самостоятельно добраться до указанных локаций и заботится о большом количестве животных, действовала адресная доставка. В Чернигове существуют проблемы с инфраструктурой из-за значительных разрушений в результате российской агрессии. Поэтому раздачу проводили в разных районах, чтобы помощь смогли получить все, кто действительно в ней нуждается.

На двух последних раздачах помогали волонтеры и партнеры из Японии, посетившие Украину с благотворительной миссией. Представители Peace Winds Japan посетили Чернигов с официальным визитом по приглашению Юрия Синицы, основателя COLLAR Company. Во время встречи с Черниговским городским головой Владиславом Атрошенко представители неправительственной организации из Японии выразили желание помочь Чернигову, в частности, медицинской сфере. Ведь многие больницы получили разрушения и нуждаются в восстановлении.

Кроме раздачи корма команда вывозит владельцев животных вместе с их любимцами из Черниговской, Киевской и Харьковской областей. Благотворительный проект начался в Чернигове, затем расширил помощь на восточные и южные регионы. А именно вывоз животных из горячих точек Украины и передачу их в приюты или сразу в новые семьи.

Варвара и Сергей вывозят животных из Черниговской, Киевской и Харьковской областей и доставляют в приют Дом Сирка. Где их передают предыдущим владельцам или ищут новые семьи. В рамках социального проекта Pets Patrol было передано более 8 000 единиц ветпрепаратов, 46 лоханок для спасенных животных, чипы для идентификации A-Chips в количестве 100 штук, более 100 аксессуаров и попоны в приют для животных в Ивано-Франковске.

На этой неделе Pets Patrol загрузил 1000 кг корма в Полтаве и направляется в Харьков для его раздачи в наиболее пострадавших районах. Именно из Харьковской области было вывезено в последний раз восемь собак породы хаски, которые очень нуждаются в новом доме. Из районов Пятихатки, Русская Лозовая, Черкасская Лозовая, последние два из которых оккупированы, удалось вывезти более 30 кошек и собак, которые также ждут новые семьи и забота. В Харьковской области команда работает вместе с волонтерами Dog Help Kharkiv UA.

Спасенных животных, нуждающихся в своих людях, вы можете найти на Facebook странице социального проекта Pets Patrol. Если вы хотите взять четырехлапого к себе в семью или помочь проекту продолжать свою миссию, обращайтесь к Варваре Петренко. Давайте помогать домашним питомцам вместе. Сейчас они особенно нуждаются в вашей поддержке и попечительстве, как никогда!

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