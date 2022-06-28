Як Pets Patrol годує та рятує тварин в Україні

Деталі

За весь час роботи проєкту «Pets Patrol» за підтримки міжнародних партнерів Peace Winds Japan та місцевих волонтерів вони роздали понад 14 000 кг корму для тварин у найбільш постраждалих районах Чернігова. Роздачу безкоштовного корму проводили у таких районах: Бобровиця, Новоселівка, Стара Подусівка, Лісковиця, Киїнка. Для тих, хто не мав змоги самостійно дістатися вказаних локацій та піклується про велику кількість тварин, діяла адресна доставка. У Чернігові існують проблеми із інфраструктурою через значні руйнування внаслідок російської агресії. Тому роздачу проводили у різних районах, щоб допомогу змогли отримати всі, хто дійсно її потребує.

На двох останніх роздачах допомагали волонтери та партнери із Японії, які відвідали Україну із благодійною місією. Представники Peace Winds Japan завітали до Чернігова із офіційним візитом за запрошенням Юрія Синиці, засновника COLLAR Company. Під час зустрічі з Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком представники неурядової організації із Японії висловили бажання допомогти Чернігову, зокрема медичній сфері. Адже багато лікарень зазнали руйнувань та потребують відновлення.

Крім роздачі корму, команда вивозить власників тварин разом із їх улюбленцями із Чернігівської, Київської та Харківської областей. Благодійний проєкт розпочався у Чернігові, а потім розширив допомогу на східні та південні регіони. А саме вивезення тварин із гарячих точок України та передачу їх у притулки чи одразу у нові сім’ї.

Варвара та Сергій вивозять тварин із Чернігівської, Київської та Харківської областей та доставляють їх у притулок Дім Сірка. Де їх передають попереднім власникам або шукають нові сім’ї. У рамках соціального проєкту Pets Patrol було передано більше 8 000 одиниць ветпрепаратів, 46 мисок для врятованих тварин, чипи для ідентифікації A-Chips у кількості 100 штук, більше 100 аксесуарів та попони у притулок для тварин у Івано-Франківську.

Цього тижня Pets Patrol завантажив 1000 кг корму у Полтаві та прямує до Харкова для його роздачі у найбільш постраждалих районах. Саме із Харківської області було вивезено останнього разу вісім собак породи хаскі, які дуже потребують новий дім. Із районів П’ятихатки, руська Лозова, Черкаська Лозова, останні два із яких окуповані, вдалося вивезти понад 30 котів та собак, які також чекають на нові сім’ї та піклування. У Харківській області команда працює разом із волонтерами Dog Help Kharkiv UA.

Врятованих тварин, які потребують своїх людей, ви можете знайти на Facebook сторінці соціального проєкту Pets Patrol. Якщо ви бажаєте взяти чотирилапого до себе в сім’ю або допомогти проєкту продовжувати свою місію, звертайтеся до Варвари Петренко. Давайте допомагати домашнім улюбленцям разом. Зараз вони особливо потребують вашої підтримки та піклування, як ніколи!