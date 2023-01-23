Как можно улучшить кредитную историю для увеличения шансов взять кредит?

Три варианта кредитования

Для того, чтобы оформить кредит в банке, необходимо в обязательном порядке предоставить справку о доходах, как правило, за последние 6 месяцев. Банк оценивает все возможные риски, и одобряет заявку клиента только в том случае, если риски потенциального не возврата кредита не превышают заранее установленные банком лимиты. Если у банка имеются сомнения в платежеспособности или надежности клиента, скорее всего, в кредитовании ему будет отказано.

Оформить кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей можно не только в банке. Сделать это можно, например, в ломбарде. Ломбард от потенциального заемщика не будет требовать никаких справок о доходах или проверять его платежеспособность. Все, что нужно ломбарду – это залоговая ценная вещь, в обмен на которую он выдаст кредит. Если клиент вовремя не рассчитается по кредиту, ломбард продаст залоговую вещь, и за счет вырученных средств покроет задолженность клиента по кредиту. Очень удобно и демократично. Но, надо знать, что ломбард выдаст кредит, сумма которого намного меньше стоимости залога. Да и сам залог, который можно было бы заложить в ломбарде, есть далеко не у всех.

Третий вариант оформления кредита – это кредитование в микрофинансовой организации (МФО). Здесь от клиента обычно не будут требовать справки о доходах или поручителей. Деньги можно получить очень оперативно, оформив заявку на кредит в режиме онлайн, в любое время суток. На первое оформление кредита обычно уходит 30-60 минут. При повторных обращениях клиента в одну и ту же МФО, это время сокращается до 5-15 минут.

Причины, по которым могут отказать в выдаче кредита

Как уже было сказано, сложнее всего получить кредит в банке. Соответственно, и причин отказа в банковском кредитовании больше всего: неудовлетворительная платежеспособность клиента, плохая кредитная история, низкий кредитный рейтинг, отсутствие официального источника дохода.

В ломбарде существует единственная причина, по которой клиент не получит кредит – это отсутствие у него залоговой ценной вещи, которую он мог бы заложить в ломбарде. Заложить, в принципе, можно все, что угодно, если это устроит ломбард. Но, нельзя закладывать недвижимое имущество, это запрещено законом. Оценщик произведет оценку залога и скажет, какую сумму ломбард может кредитовать. Чем дороже залог, тем выше сумма кредита.

В МФО не нужен ни залог, ни справка о доходах. Но, и здесь случаются отказы в кредитовании. Одной из самых распространенных причин отказа кредита в МФО является испорченная кредитная история клиента.

Как можно исправить плохую кредитную историю

Плохую кредитную историю можно исправить, используя два варианта.

Вариант первый – просто подождать некоторое время и ничего не делать. Дело в том, что Кредитные Бюро, в которых и хранится кредитная история клиента, работают с информацией за последние 5-10 лет. Т.е., через этот промежуток времени кредитная история клиента «обнуляется». Однако, многие кредитно-финансовые организации негативно относятся к клиентам среднего и старшего возраста, у которых нет кредитной истории. Поэтому, это далеко не самый лучший вариант, учитывая его результат и время, которое необходимо для его достижения.

Вариант второй – брать небольшие, краткосрочные кредиты и вовремя их погашать. Таким способом клиент может в течение года существенно улучшить свою кредитную историю, соответственно поднять свой кредитный рейтинг, который даст ему возможность получать большие кредиты.