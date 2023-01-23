Як можна покращити кредитну історію для збільшення шансів взяти кредит?

Три варіанти кредитування

Для того, щоб оформити кредит у банку, необхідно в обов'язковому порядку надати довідку про доходи, як правило, за останні 6 місяців. Банк оцінює всі можливі ризики і схвалює заявку клієнта тільки в тому випадку, якщо ризики потенційного повернення кредиту не перевищують заздалегідь встановлені банком ліміти. Якщо у банку є сумніви щодо платоспроможності чи надійності клієнта, швидше за все, у кредитуванні йому буде відмовлено.

Оформити кредит онлайн на картку з поганою кредитною історією можна не лише у банку. Зробити це можна, наприклад, у ломбарді. Ломбард від потенційного позичальника не вимагатиме жодних довідок про доходи або перевірятиме його платоспроможність. Все, що потрібно ломбарду – це заставна цінна річ, за яку він видасть кредит. Якщо клієнт вчасно не розрахується за кредитом, ломбард продасть заставу, і за рахунок виручених коштів покриє заборгованість клієнта за кредитом. Дуже зручно та демократично. Але, треба знати, що ломбард видасть кредит, сума якого набагато менша від вартості застави. Та й сама застава, яку можна було б закласти у ломбарді, є далеко не у всіх.

Третій варіант оформлення кредиту – це кредитування у мікрофінансовій організації (МФО). Тут від клієнта зазвичай не вимагатимуть довідки про доходи чи поручителів. Гроші можна отримати дуже оперативно, оформивши заявку на кредит у режимі онлайн, у будь-який час. На перше оформлення кредиту зазвичай потрібно 30-60 хвилин. При повторних зверненнях клієнта в ту саму МФО, цей час скорочується до 5-15 хвилин.

Причини, через які можуть відмовити у видачі кредиту

Як уже було сказано, найскладніше отримати кредит у банку. Відповідно і причин відмови у банківському кредитуванні найбільше: незадовільна платоспроможність клієнта, погана кредитна історія, низький кредитний рейтинг, відсутність офіційного джерела доходу.

У ломбарді існує єдина причина, через яку клієнт не отримає кредиту – це відсутність у нього заставної цінної речі, яку він міг би закласти в ломбарді. Закласти в принципі можна все, що завгодно, якщо це влаштує ломбард. Але не можна закладати нерухоме майно, це заборонено законом. Оцінювач здійснить оцінку застави і скаже, яку суму ломбард може кредитувати. Чим дорожча застава, тим вища сума кредиту.

У МФО не потрібна ні застава, ні довідка про доходи. Але й тут трапляються відмови у кредитуванні. Однією з найпоширеніших причин відмови кредиту МФО є зіпсована кредитна історія клієнта.

Як можна виправити погану кредитну історію

Погану кредитну історію можна виправити, використовуючи два варіанти.

Варіант перший - просто зачекати деякий час і нічого не робити. Справа в тому, що Кредитні Бюро, в яких зберігається кредитна історія клієнта, працюють з інформацією за останні 5-10 років. Тобто через цей проміжок часу кредитна історія клієнта «обнулюється». Однак, багато кредитно-фінансових організацій негативно ставляться до клієнтів середнього та старшого віку, які не мають кредитної історії. Тому це далеко не найкращий варіант, враховуючи його результат і час, який необхідний для його досягнення.

Варіант другий – брати невеликі, короткострокові кредити та вчасно їх погашати. У такий спосіб клієнт може протягом року суттєво покращити свою кредитну історію, відповідно підняти свій кредитний рейтинг, який дасть йому змогу отримувати великі кредити.