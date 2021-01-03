Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, возвращаются из-за границы: советы ЦОЗ

Так, советуют в Центре, необходимо:

- Сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории Украины.

По данным ЦОЗ, есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья.

Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій вдома".

- Данные об отрицательном результате вносит лаборатория самостоятельно.

Специалисты подчеркивают, что любые сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирования, направленные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные телефоном и т.д., к работе не принимают. Результат исследования лаборатория должна ввести в электронную базу данных.

Номер телефона должен соответствовать номеру, для которого включено приложение "Дій вдома", и должен быть записан в правильном формате, все поля формы должны быть заполнены! Один человек = один номер телефона (допускается иностранный номер). За корректность/оперативность внесения данных отвечают лаборатории, осуществляющие тестирования.

- Данные электронной платформы синхронизируются с сервисом "Дій вдома" автоматически. Синхронизация происходит ежечасно, без выходных.

При условии, что у человека имеется результат негативного теста ПЦР, выполненного за рубежом (есть информация на английском или украинском), но пограничники заставили установить приложение "Дій вдома", в пресс-службе советуют отправить запрос в Центр общественного здоровья.

Как сообщал УНН, в конце декабря Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации. В проекте закона предлагаются штрафы в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть - от 3400 до 8500 гривен.