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Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, возвращаются из-за границы: советы ЦОЗ

Киев • УНН

 • 16830 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Центре общественного здоровья Украины дали советы, как досрочно прекратить самоизоляцию людям, которые возвращаются с новогодних путешествий из-за рубежа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

Как досрочно прекратить самоизоляцию людям, возвращаются из-за границы: советы ЦОЗ

Так, советуют в Центре, необходимо:

- Сделать ПЦР-тест в верифицированной лаборатории Украины.

По данным ЦОЗ, есть определенный перечень лабораторий, которые имеют доступ к электронной системе Центра общественного здоровья.

Лаборатории, которых нет в списке, не имеют доступа к системе, а следовательно не могут внести результаты исследования для снятия самоизоляции через приложение "Дій вдома".

- Данные об отрицательном результате вносит лаборатория самостоятельно.

Специалисты подчеркивают, что любые сведения об отрицательном результате ПЦР-тестирования, направленные на почту, сообщением в соцсетях, предоставленные телефоном и т.д., к работе не принимают. Результат исследования лаборатория должна ввести в электронную базу данных.

Номер телефона должен соответствовать номеру, для которого включено приложение "Дій вдома", и должен быть записан в правильном формате, все поля формы должны быть заполнены! Один человек = один номер телефона (допускается иностранный номер). За корректность/оперативность внесения данных отвечают лаборатории, осуществляющие тестирования.

- Данные электронной платформы синхронизируются с сервисом "Дій вдома" автоматически. Синхронизация происходит ежечасно, без выходных.

При условии, что у человека имеется результат негативного теста ПЦР, выполненного за рубежом (есть информация на английском или украинском), но пограничники заставили установить приложение "Дій вдома", в пресс-службе советуют отправить запрос в Центр общественного здоровья.

Как сообщал УНН, в конце декабря Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение самоизоляции или обсервации. В проекте закона предлагаются штрафы в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть - от 3400 до 8500 гривен.

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