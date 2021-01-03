Як достроково припинити самоізоляцію людям, що повертаються з-за кордону: поради ЦГЗ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни
Ексклюзив
14:44 • 6262 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 15581 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 27692 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 51166 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 98782 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 184855 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 209266 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182205 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172422 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115880 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.8м/с
65%
Популярнi новини

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 108209 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 25596 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 53200 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 31447 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 16568 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 16720 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 211762 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 242323 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 330305 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 491685 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 670 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 2148 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 9370 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 11202 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 53348 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Як достроково припинити самоізоляцію людям, що повертаються з-за кордону: поради ЦГЗ

Київ • УНН

 • 16830 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У Центрі громадського здоров’я України дали поради, як достроково припинити самоізоляцію людям, що повертаються з новорічних подорожей з-за кордону, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

Як достроково припинити самоізоляцію людям, що повертаються з-за кордону: поради ЦГЗ

Так, радять у Центрі, необхідно:

- Зробити ПЛР-тест у верифікованій лабораторії України.

За даними ЦГЗ, є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я.

Лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи, а отже не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток "Дій вдома".

- Дані про негативний результат вносить лабораторія самостійно.

Фахівці підкреслюють, що будь-які відомості про негативний результат ПЛР-тестування, надіслані на пошту, повідомленням у соцмережах, надані телефоном тощо, до роботи не приймають. Результат дослідження лабораторія має ввести в електронну базу даних.

Номер телефону має відповідати номеру, для якого активовано застосунок "Дій вдома", і має бути записаний у правильному форматі, усі поля форми мають бути заповнені! Одна особа = один номер телефону (допускається іноземний номер).
За коректність/оперативність внесення даних відповідають лабораторії, що здійснюють тестування.

- Дані електронної платформи синхронізуються із сервісом "Дій вдома" автоматично. Синхронізація відбувається щогодини, без вихідних.

За умов, якщо у людини наявний результат негативного тесту ПЛР, виконаного за кордоном (є інформація англійською чи українською), але прикордонники змусили встановити застосунок "Дій вдома", у пресслужбі радять надіслати запит до Центру громадського здоров’я.

Як повідомляв УНН, наприкінці грудня Кабмін погодив законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції чи обсервації. У проекті закону пропонуються штрафи у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто - від 3400 до 8500 гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99