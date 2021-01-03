Як достроково припинити самоізоляцію людям, що повертаються з-за кордону: поради ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Центрі громадського здоров’я України дали поради, як достроково припинити самоізоляцію людям, що повертаються з новорічних подорожей з-за кордону, передає УНН з посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
Так, радять у Центрі, необхідно:
- Зробити ПЛР-тест у верифікованій лабораторії України.
За даними ЦГЗ, є визначений перелік лабораторій, які мають доступ до електронної системи Центру громадського здоров’я.
Лабораторії, яких немає в переліку, не мають доступу до системи, а отже не можуть внести результати дослідження для зняття самоізоляції через додаток "Дій вдома".
- Дані про негативний результат вносить лабораторія самостійно.
Фахівці підкреслюють, що будь-які відомості про негативний результат ПЛР-тестування, надіслані на пошту, повідомленням у соцмережах, надані телефоном тощо, до роботи не приймають. Результат дослідження лабораторія має ввести в електронну базу даних.
Номер телефону має відповідати номеру, для якого активовано застосунок "Дій вдома", і має бути записаний у правильному форматі, усі поля форми мають бути заповнені! Одна особа = один номер телефону (допускається іноземний номер).
За коректність/оперативність внесення даних відповідають лабораторії, що здійснюють тестування.
- Дані електронної платформи синхронізуються із сервісом "Дій вдома" автоматично. Синхронізація відбувається щогодини, без вихідних.
За умов, якщо у людини наявний результат негативного тесту ПЛР, виконаного за кордоном (є інформація англійською чи українською), але прикордонники змусили встановити застосунок "Дій вдома", у пресслужбі радять надіслати запит до Центру громадського здоров’я.
Як повідомляв УНН, наприкінці грудня Кабмін погодив законопроект, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення самоізоляції чи обсервації. У проекті закону пропонуються штрафи у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто - від 3400 до 8500 гривень.