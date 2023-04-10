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Как COVID открыл "золотую эру" вакцин - анализируют специалисты

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пандемия COVID-19 ускорила прогресс в технологии вакцин, открывая возможности для борьбы с целым рядом заболеваний. В статье The Guardian подробно рассказали о возможностях мРНК-технологии, пишет УНН

Детали

Разработка и тестирование вакцин продвинулись беспрецедентными темпами с момента появления COVID-19, что позволило доказать свою эффективность технологиям, которым иначе потребовалось бы еще одно десятилетие. Эти достижения подготовили почву для дальнейших прорывов в ближайшие 5-10 лет, которые могут помочь в борьбе с некоторыми из самых больших бед человечества, от обычных респираторных инфекций до рака, отмечается в статье.

"Мы ожидали наступления золотой эры для вакцин еще до пандемии, но, как и во время войны, во время пандемии технологии развиваются гораздо быстрее. Я предполагаю, что положительным моментом стало быстрое развитие различных платформ вакцинных технологий", - сказал профессор Брендан Рен, молекулярный биолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Большинство ажиотажа связано с вакцинами на основе мРНК, которые используют ту же платформу, что и вакцины от COVID-19, разработанные Pfizer/BioNTech и Moderna.

В отличие от традиционных вакцин, которые производятся в биологических системах, таких как дрожжи или куриные яйца, мРНК-вакцины синтезируются химическим путем, подобно большинству лекарств. "Это огромный прогресс, потому что каждый раз это, по сути, один и тот же синтетический процесс, а это означает, что мы можем его масштабировать", - сказал профессор сэр Эндрю Поллард, директор группы исследования вакцин Oxford Vaccines Group в Оксфордском университете.

Хотя компании часто продают это как новую технологию, на самом деле работа над мРНК-вакцинами длилась около 20 лет, в основном в контексте рака. Однако пандемия предоставила финансирование и политическую волю, чтобы вывести эту технологию на финишную прямую и доказать ее ценность на сотнях миллионов людей.

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С тех пор резко возросло количество испытаний мРНК-вакцин против других болезней. В прошлом месяце Национальный институт здравоохранения США начал ранние испытания трех экспериментальных мРНК-вакцин от ВИЧ. BioNTech уже проводит испытания мРНК-вакцин против малярии, опоясывающего лишая и гриппа. Moderna также тестирует мРНК-вакцины против гриппа, а также РСВ, вируса Зика, цитомегаловируса (ведущая причина врожденных пороков у детей) и вируса Нипа, потенциальной угрозы пандемии. Кроме того, в сотрудничестве с Vertex Pharmaceuticals планируются клинические испытания ингаляционной мРНК-терапии для лечения кистозного фиброза.

Тем не менее, одним из самых непосредственных применений, вероятно, будет рак. В декабре Moderna объявила о предварительных результатах испытания своей противораковой вакцины на основе мРНК у 157 человек с меланомой, раком кожи. При приеме вместе с существующим иммунотерапевтическим препаратом Keytruda, как указано, риск смерти или рецидива рака снижается на 44% по сравнению с приемом только препарата. BioNTech также планирует начать испытания одной из своих вакцин-кандидатов в Англии в конце этого года. Ожидается, что к 2030 году такие вакцины станут доступными для многих пациентов.

В то время как мРНК-вакцины против COVID предоставляют нашим клеткам генетические инструкции для создания спаечного белка коронавируса, противораковые вакцины на основе мРНК предоставляют инструкции для создания фрагментов белков (пептидов), обнаруженных на поверхности раковых клеток отдельного пациента.

"Разработать вакцину на основе мРНК для рака гораздо сложнее, чем для инфекционного заболевания, – сказала д-р Анна Осборн, старший аналитик в области здравоохранения в фармацевтической аналитической компании Citeline. – Когда вы думаете о вакцине от COVID, всем можно просто дать ту же вакцину. При раке каждая вакцина отличается, потому что ее нужно подбирать индивидуально для каждого человека".

"Но нам нужно сдержать ожидания, потому что производство этих персонализированных вакцин по-прежнему очень сложно", - добавила она.

Пандемия дала толчок к развитию и других вакцинных технологий.

COVID-19 заложил основу для всего этого и может стать началом эры улучшения в сфере здравоохранения на глобальном уровне, а также обеспечит нам лучшую подготовку к следующей пандемии, указывается в статье. "Я думаю, что через пять-десять лет у нас будут всевозможные замечательные варианты, потому что люди будут продолжать работать над этим на уровне базовых исследований", - сказала Памела Беркман, доцент Калифорнийского технологического института.

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