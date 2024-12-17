Экспорт нефти из рф упал на 11%: что происходит с «теневым флотом»?

Из-за технического обслуживания на одном из главных экспортных терминалов рф, поставки российской нефти морским транспортом упали примерно на 11% с октября 2024 года. Но среди причин падения есть и другие факторы.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Морской экспорт сырой нефти из России упал примерно на 11% с октября 2024 года. Средний объем за последние четыре недели составил 3,06 миллиона баррелей в день, что ниже недавнего пика в 3,46 миллиона баррелей в день два месяца назад. Причина указанного уровня падения, на которую обращает внимание Bloomberg в первую очередь - это работы по техническому обслуживанию на одном из главных экспортных терминалов РФ.

Но важно также отметить другое:

Падение происходит на фоне того, что западные государства усиливают давление на теневой флот танкеров, созданный Россией для поддержания потока нефти;

Кроме того: объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах достигли самого высокого недельного показателя с середины августа. Это потенциально может уменьшить объемы нефти, доступной для экспорта.

На Россию также усиливается давление по соблюдению ею целевого показателя добычи ОПЕК+, который был продлен до конца марта. ранее ОПЕК+ отложил планы по наращиванию добычи.

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Важное разоблачение

Украина идентифицировала 238 танкеров, которые, по ее мнению, являются частью теневого флота. Сейчас планируется введение дальнейших санкций в отношении соответствующих перевозчиков.

Почти две трети танкеров, на которые западные страны ввели санкции за участие в торговле российской нефтью, простаивают, многие из них собираются возле российских портов. - говорится в материале.

Некоторые данные по нефти рф

В конце мая россия отменила свои экспортные цели, решив ограничить добычу, как и ее партнеры по группе нефтепроизводителей ОПЕК+. Целевой показатель добычи в стране установлен на уровне 8,978 млн баррелей в день до конца марта.

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Нефтяные доходы рф снизились; средненедельные цены на основные российские нефтяные потоки двигались в разных направлениях. За неделю до 15 декабря валовая стоимость российских поставок упала примерно на 70 миллионов долларов до 1,36 миллиарда долларов.

Потоки по направлениям

Азия

Наблюдаемые поставки потребителям в Азии, включая те, которые не имеют конечного пункта назначения, выросли до 2,77 млн баррелей в сутки за четыре недели до 15 декабря.

Близько 1,35 млн барелів сирої нафти на день завантажували на танкери, що прямували до Китаю. - пишет Bloomberg.

Индийские показатели, вероятно, вырастут, поскольку порты разгрузки станут понятными для судов, которые пока не указывают конечных пунктов назначения. Большинство судов, следующих из западных портов России через Суэцкий канал, оказываются в этой южноазиатской стране.

На судах, сигнализирующих Порт-Саид или Суэц в Египте, находится эквивалент около 200 000 баррелей в сутки.

"Другие неизвестные" объемы, которые составляли около 30 000 баррелей в день в течение четырех недель до 15 декабря, - это танкеры, у которых нет четкого места назначения.

Европа и Турция

Российский морской экспорт сырой нефти в европейские страны прекратился, а поставки в Болгарию прекратились в конце прошлого года. рф также потеряла около 500 000 баррелей в день трубопроводного экспорта в Польшу и Германию в начале 2023 года.

Турция теперь является единственным рынком коротких перевозок для поставок из западных портов России, но здесь потоки за 28 дней до 15 декабря упали до примерно 300 000 баррелей в день, самого низкого показателя за семь недель.

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