Экспорт нефти из рф упал на 11%: что происходит с «теневым флотом»?

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
13:33 • 48759 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
13:15 • 102632 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 104905 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 123640 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 158325 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 159693 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 161181 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 175213 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 133941 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163900 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака рф дронами на Киев: обломки упали сразу в трех районах

Атака рф дронами на Киев: обломки упали сразу в трех районах

 • 20571 просмотра
Новый обломок после атаки рф дронами нашли в еще одном районе Киева

Новый обломок после атаки рф дронами нашли в еще одном районе Киева

 • 23831 просмотра
На территории больницы в Киеве обнаружили обломки после атаки рф дронами

На территории больницы в Киеве обнаружили обломки после атаки рф дронами

 • 20156 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 105143 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 88667 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 88667 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 105143 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 151006 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 175214 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 167167 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

16:25 • 9928 просмотра
Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

15:25 • 13970 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 109274 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 109966 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 101226 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Экспорт нефти из рф упал на 11%: что происходит с «теневым флотом»?

Экспорт нефти из рф упал на 11%: что происходит с «теневым флотом»?

Киев  •  УНН

 • 4510 просмотра

Read in English

Морской экспорт российской нефти снизился до 3,06 млн баррелей в день из-за ремонта терминала и санкционного давления. Две трети танкеров «теневого флота» России простаивают возле портов из-за усиления западных санкций.

Из-за технического обслуживания на одном из главных экспортных терминалов рф, поставки российской нефти морским транспортом упали примерно на 11% с октября 2024 года. Но среди причин падения есть и другие факторы.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Морской экспорт сырой нефти из России упал примерно на 11% с октября 2024 года. Средний объем за последние четыре недели составил 3,06 миллиона баррелей в день, что ниже недавнего пика в 3,46 миллиона баррелей в день два месяца назад. Причина указанного уровня падения, на которую обращает внимание Bloomberg в первую очередь - это работы по техническому обслуживанию на одном из главных экспортных терминалов РФ.

Но важно также отметить другое: 

Падение происходит на фоне того, что западные государства усиливают давление на теневой флот танкеров, созданный Россией для поддержания потока нефти;

Кроме того: объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах достигли самого высокого недельного показателя с середины августа. Это потенциально может уменьшить объемы нефти, доступной для экспорта.

На Россию также усиливается давление по соблюдению ею целевого показателя добычи ОПЕК+, который был продлен до конца марта. ранее ОПЕК+ отложил планы по наращиванию добычи.

Европейские страны ужесточили санкции против судов, перевозящих московскую нефть, а США взвешивают новые, более жесткие меры за несколько недель до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

- отмечает издание

Важное разоблачение

Украина идентифицировала 238 танкеров, которые, по ее мнению, являются частью теневого флота. Сейчас планируется введение дальнейших санкций в отношении соответствующих перевозчиков.

Почти две трети танкеров, на которые западные страны ввели санкции за участие в торговле российской нефтью, простаивают, многие из них собираются возле российских портов.

- говорится в материале. 

Некоторые данные по нефти рф

В конце мая россия отменила свои экспортные цели, решив ограничить добычу, как и ее партнеры по группе нефтепроизводителей ОПЕК+. Целевой показатель добычи в стране установлен на уровне 8,978 млн баррелей в день до конца марта.

москва также пообещала еще больше сократить добычу в октябре и ноябре 2024 года, а затем снова в период с марта по сентябрь 2025 года

Нефтяные доходы рф снизились; средненедельные цены на основные российские нефтяные потоки двигались в разных направлениях. За неделю до 15 декабря валовая стоимость российских поставок упала примерно на 70 миллионов долларов до 1,36 миллиарда долларов.

Потоки по направлениям

Азия

Наблюдаемые поставки потребителям в Азии, включая те, которые не имеют конечного пункта назначения, выросли до 2,77 млн баррелей в сутки за четыре недели до 15 декабря.

Близько 1,35 млн барелів сирої нафти на день завантажували на танкери, що прямували до Китаю. 

- пишет Bloomberg.

Индийские показатели, вероятно, вырастут, поскольку порты разгрузки станут понятными для судов, которые пока не указывают конечных пунктов назначения. Большинство судов, следующих из западных портов России через Суэцкий канал, оказываются в этой южноазиатской стране.

На судах, сигнализирующих Порт-Саид или Суэц в Египте, находится эквивалент около 200 000 баррелей в сутки. 

"Другие неизвестные" объемы, которые составляли около 30 000 баррелей в день в течение четырех недель до 15 декабря, - это танкеры, у которых нет четкого места назначения.

Европа и Турция

Российский морской экспорт сырой нефти в европейские страны прекратился, а поставки в Болгарию прекратились в конце прошлого года. рф также потеряла около 500 000 баррелей в день трубопроводного экспорта в Польшу и Германию в начале 2023 года.

Турция теперь является единственным рынком коротких перевозок для поставок из западных портов России, но здесь потоки за 28 дней до 15 декабря упали до примерно 300 000 баррелей в день, самого низкого показателя за семь недель. 

ЕС готовит 15-й пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф13 дек. 2024, 21:42 • 14214 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаполитикаНовости Мира
opekОПЕК
donald-trampДональд Трамп
indiyaИндия
bolgariyaБолгария
germaniyaГермания
kitaiКитай
turtsiyaТурция
polshaПольша