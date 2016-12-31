Я так решил. Обзор событий за 25-31 декабря

Но все по порядку.

ЕВРОМАЙДАН

Во вторник, 27 декабря, российский районный суд признал Революцию Достоинства государственным переворотом. Объяснил он это тем, что это... точно известно и доказательств не требует.

Соответствующий иск в Дорогомиловский суд Москвы подал бывший нардеп-регионал Владимир Олийнык. Это тот самый Олийнык, который был одним из ближайших соратников Януковича и которого сейчас обвиняют в узурпации власти и растрате госсредств. На этой неделе стало известно, что российская судья Анна Шипикова его иск удовлетворила.

Таким образом, Россия заявила, что Революция Достоинства - это ничто иное, как государственный переворот.

Эта новость буквально взорвала социальные сети, пользователи оставили сотни постов и комментариев на эту тему. Например, кто-то из журналистов в своем Facebook написал: "Я здесь пытался как-то обстебать этот факт, но, блин, как можно такое перестибать!". Кто-то шутил, что вместе с Евромайданом Московский районный суд признал государственным переворотом и взятие Бастилии в 1789 году. Кто-то писал, что с таким же успехом Гондурас может отменить результаты выборов президента США, а кто-то удивлялся тому факту, что к компетенции районных судов относятся решения межгосударственных и международных вопросов.

После этого российский оппозиционный политик Константин Боровой заявил, что рассмотрение этого дела является частью пропагандистской кампании Кремля против Украины. По его словам, это вписывается в концепцию, согласно которой "у власти в Украине находится незаконный режим".

"Я думаю, что против Украины могут быть приняты какие-либо решения, и для этого российским властям совсем необязательно использовать решение какого-то суда", - заявил К.Боровой.

Похожего мнения придерживается и известный адвокат Марк Фейгин. В интервью изданию "Немецкая волна" он заявил, что районные суды не имеют права решать вопросы международного уровня. В то же время Фейгин отметил, что этим решением попытаются воспользоваться украинские чиновники-беглецы. Прикрываясь так называемым вердиктом "госпереворот", они могут обратиться в Европейский суд по правам человека и попытаться добиться от Запада отмены санкций в отношении себя и вернуть свое имущество.

ИЗРАИЛЬ

История Израиля началась еще на прошлой неделе, когда на заседании Совета безопасности ООН была принята резолюция с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. В пятницу, 23 декабря, 14 из 15 членов СБ ООН, включая Украину, поддержали эту резолюцию. От голосования воздержались только США, но в то же время они и не воспользовались своим правом вето.

Уже на следующий день, 24 декабря, Израиль официально отказался выполнять принятую резолюцию. А уже в воскресенье, 25 декабря стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит украинского Премьер-министра Владимира Гройсмана. Как стало известно чуть позже, такое решение израильская власть приняла в связи с голосованием Украины в пользу резолюции СБ ООН.

Нетаньяху также дал указание всем главам министерств в течение ближайших трех недель не совершать визитов в страны, которые проголосовали против Израиля в Совете безопасности ООН и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран.

Украинский МИД чуть позже обнародовал комментарий, в котором говорилось, что Киев выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Как отметил МИД, Украина, как и другие постоянные и непостоянные члены СБ ООН, а также генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву.

"Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств - Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров. Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", - подчеркнула украинская сторона.

Похожие слова были озвучены и во время встречи представителей украинского МИД с послом Израиля в Украине Элиавом Белоцерковски.

"С украинской стороны было высказано разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта", - отметили в МИД после завершения встречи.

Кроме того, во время встречи было отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции в урегулировании израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах.

Поэтому не переключайтесь, друзья. Продолжение следует.