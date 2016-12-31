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Я так вирішив. Огляд подій за 25-31 грудня

Київ • УНН

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Останній тиждень 2016 року пройшов під гаслом "Я так вирішив". Росія вирішила визнати Революцію Гідності державним переворотом, Київ вирішив проголосувати проти Ізраїлю, а той у відповідь вирішив скасувати візит українського прем’єр-міністра

Але все по порядку.

ЄВРОМАЙДАН
У вівторок, 27 грудня, російський районний суд визнав Революцію Гідності державним переворотом. Пояснив він це тим, що це... достеменно відомо та доказів не потребує.

Відповідний позов у Дорогомилівский суд Москви подав колишній нардеп-регіонал Володимир Олійник. Це той самий Олійник, який був одним з найближчих соратників Януковича і якого зараз звинувачують в узурпації влади та розтраті держкоштів. Цього тижня стало відомо, що російська суддя Анна Шіпікова його позов задовольнила.

Таким чином, Росія заявила, що Революція Гідності — це ніщо інше, як державний переворот.

Ця новина буквально підірвала соціальні мережі, користувачі залишили сотні постів і коментарів на цю тему. Наприклад, хтось із журналістів у своєму Facebook написав: "Я тут намагався якось обстібати цей факт, але, блін, як можна таке перестібати!". Хтось жартував, що разом із Євромайданом Московський районний суд визнав державним переворотом і взяття Бастилії в 1789 році. Хтось писав, що з таким самим успіхом Гондурас може скасувати результати виборів президента США, а хтось дивувався тому факту, що в компетенцію районних судів увійшло вирішення міждержавних і міжнародних питань.

Після цього російський опозиційний політик Костянтин Боровий заявив, що розгляд цієї справи є частиною пропагандистської кампанії Кремля проти України. За його словами, це вписується в концепцію, згідно з якою "при владі в Україні знаходиться незаконний режим".

"Я думаю, що проти України можуть бути прийняті будь-які рішення, і для цього російській владі зовсім необов'язково використовувати рішення якогось там суду", — заявив Боровий.

Схожої думки дотримується і відомий адвокат Марк Фейгін. В інтерв'ю виданню "Німецька хвиля" він заявив, що районні суди не мають права вирішувати питання міжнародного рівня. Водночас Фейгін зазначив, що цим рішенням спробують скористатися українські чиновники-втікачі. Прикриваючись так званим вердиктом "держпереворот", вони можуть звернутися до Європейського суду з прав людини та спробувати домогтися від Заходу скасування санкцій щодо себе та повернути своє майно.

ІЗРАЇЛЬ
Історія з Ізраїлемо розпочалася ще минулого тижня, коли на засіданні Ради безпеки ООН було ухвалено резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях. У п'ятницю, 23 грудня, 14 з 15 членів РБ ООН, включаючи Україну, підтримали цю резолюцію. Від голосування утрималися лише Сполучені Штати Америки, проте водночас вони і не скористувалися своїм правом вето.

Вже наступного дня, 24 грудня, Ізраїль офіційно відмовився виконувати прийняту резолюцію. А вже в неділю, 25 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скасував запланований візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Як стало відомо трохи пізніше, таке рішення ізраїльска влада прийняла у зв'язку з голосуванням України на користь резолюції РБ ООН.

Нетаньяху також дав вказівку всім головам міністерств протягом найближчих трьох тижнів не здійснювати візитів в країни, які проголосували проти Ізраїлю в Раді безпеки ООН і не проводити жодних зустрічей з міністрами з цих країн.

Український МЗС трохи пізніше оприлюднив коментар, в якому говорилося, що Київ виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Як зазначило МЗС, Україна, як і інші постійні і непостійні члени РБ ООН, а також генеральний секретар ООН, неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву.

"Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав — Ізраїлю та Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами. При цьому ми наголошуємо на необхідності проведення прямих ізраїльсько-палестинських переговорів. Ми також засуджуємо насильство і підбурювання до нього з боку палестинської сторони", — підкреслила українська сторона.

Схожі слова були озвучені й під час зустрічі представників українського МЗС з послом Ізраїлю в Україні Еліавом Бєлоцерковські.

"З українського боку було висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку. Послу Ізраїлю надано роз’яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України на підтримку згаданого проекту", — зазначили в МЗС після завершення зустрічі.

Окрім того, під час зустрічі було наголошено, що Україна дотримується послідовної позиції щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, яку неодноразово оприлюднювала у різноманітних форматах.

Тож не перемикайтеся, друзі. Далі буде.

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