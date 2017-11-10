"Я имею право": Порошенко подпишет указ о бесплатной правовой помощи

Президент подчеркнул важность инициативы, которая выдвигается вместе с правительством и Министерством юстиции.

"Сотни тысяч людей сегодня обращаются за бесплатной правовой помощью и получают ее. Но этого не достаточно. И начинается наша общая программа - будет издан указ Президента, программа будет называться "Я имею право", - сказал Порошенко.

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По его словам, "речь идет не просто о бесплатной правовой помощи в судах, которая есть и сейчас, а это бесплатные юридические консультации на которые будут иметь право наименее защищенные слои населения".

Президент добавил, что в рамках программы люди смогут бесплатно получить ответ: как начислить субсидию, как бороться с незаконным захватом, каким образом защититься от тех или иных действий местной власти, каким образом защитить свои права.