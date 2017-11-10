"Я имею право": Порошенко подпишет указ о бесплатной правовой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал подписание указа о новой программе юридической помощи, которая будет иметь название "Я имею право". Об этом Глава государства сообщил во время заседания Национального совета реформ, передает УНН.
Президент подчеркнул важность инициативы, которая выдвигается вместе с правительством и Министерством юстиции.
"Сотни тысяч людей сегодня обращаются за бесплатной правовой помощью и получают ее. Но этого не достаточно. И начинается наша общая программа - будет издан указ Президента, программа будет называться "Я имею право", - сказал Порошенко.
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По его словам, "речь идет не просто о бесплатной правовой помощи в судах, которая есть и сейчас, а это бесплатные юридические консультации на которые будут иметь право наименее защищенные слои населения".
Президент добавил, что в рамках программы люди смогут бесплатно получить ответ: как начислить субсидию, как бороться с незаконным захватом, каким образом защититься от тех или иных действий местной власти, каким образом защитить свои права.