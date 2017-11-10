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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25292 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 81231 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 80500 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 98091 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99531 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Актуальное
"Я имею право": Порошенко подпишет указ о бесплатной правовой помощи

"Я имею право": Порошенко подпишет указ о бесплатной правовой помощи

Киев  •  УНН

 • 10643 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал подписание указа о новой программе юридической помощи, которая будет иметь название "Я имею право". Об этом Глава государства сообщил во время заседания Национального совета реформ, передает УНН.

Президент подчеркнул важность инициативы, которая выдвигается вместе с правительством и Министерством юстиции.

"Сотни тысяч людей сегодня обращаются за бесплатной правовой помощью и получают ее. Но этого не достаточно. И начинается наша общая программа - будет издан указ Президента, программа будет называться "Я имею право", - сказал Порошенко.

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По его словам, "речь идет не просто о бесплатной правовой помощи в судах, которая есть и сейчас, а это бесплатные юридические консультации на которые будут иметь право наименее защищенные слои населения".

Президент добавил, что в рамках программы люди смогут бесплатно получить ответ: как начислить субсидию, как бороться с незаконным захватом, каким образом защититься от тех или иных действий местной власти, каким образом защитить свои права.

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