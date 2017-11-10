“Я маю право”: Порошенко підпише указ щодо безкоштовної правової допомоги

Президент наголосив на важливості ініціативи, яка висувається разом із урядом і Міністерством юстиції.

“Сотні тисяч людей сьогодні звертаються про безоплатну правову допомогу і отримують її. Але цього не достатньо. І започатковується наша спільна програма — буде виданий указ Президента, програма буде називатися “Я маю право”, — сказав Порошенко.

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За його словами, “йдеться не просто про безоплатну правову допомогу в судах, яка є і зараз, а це є безоплатні юридичні консультації на які будуть мати право найменш захищені верстви населення”.

Президент додав, що у рамках програми люди зможуть безкоштовно отримати відповідь: як нарахувати субсидію, як боротися з незаконним захопленням, яким чином захиститися від тих чи інших дій місцевої влади, яким чином захистити свої права.