“Я маю право”: Порошенко підпише указ щодо безкоштовної правової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко анонсував підписання указу щодо нової програми безоплатної правової допомоги, яка матиме назву “Я маю право”. На цьому Глава держави повідомив під час засідання Національної ради реформ, передає УНН.
Президент наголосив на важливості ініціативи, яка висувається разом із урядом і Міністерством юстиції.
“Сотні тисяч людей сьогодні звертаються про безоплатну правову допомогу і отримують її. Але цього не достатньо. І започатковується наша спільна програма — буде виданий указ Президента, програма буде називатися “Я маю право”, — сказав Порошенко.
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За його словами, “йдеться не просто про безоплатну правову допомогу в судах, яка є і зараз, а це є безоплатні юридичні консультації на які будуть мати право найменш захищені верстви населення”.
Президент додав, що у рамках програми люди зможуть безкоштовно отримати відповідь: як нарахувати субсидію, як боротися з незаконним захопленням, яким чином захиститися від тих чи інших дій місцевої влади, яким чином захистити свої права.