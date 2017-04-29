Й.Столтенберг: вмешательство НАТО в возможный конфликт между США и КНДР исключено

“На прошлой неделе я провел четыре часа в Белом доме и могу заверить, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи”, — сказал Й.Столтенберг.

В то же время он обвинил руководство КНДР в дестабилизации всего региона. По словам Й.Столтенберга, НАТО “осуждает” постоянные нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Напомним, официальный представитель КНДР заявил, что его страна никогда не откажется от своих ядерных испытаний, “пока будут продолжаться факты агрессии США”.