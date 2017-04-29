Й.Столтенберг: втручання НАТО в можливий конфлікт між США та КНДР виключене
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Будь-яке втручання НАТО в можливий конфлікт між Сполученими Штатами та Північною Корею виключене. Про це заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Минулого тижня я провів чотири години в Білому домі й можу запевнити, що не було жодних дебатів про роль НАТО щодо Північної Кореї”, — сказав Й.Столтенберг.
Водночас він звинуватив керівництво КНДР у дестабілізацію всього регіону. За словами Й.Столтенберга, НАТО “засуджує” постійні порушення Північною Кореєю резолюцій Ради Безпеки ООН, які стосуються ядерної та ракетної програм Пхеньяна.
Нагадаємо, офіційний представник КНДР заявив, що його країна ніколи не відмовиться від своїх ядерних випробувань, “поки будуть продовжуватись факти агресії США”.